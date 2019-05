Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Τζέισον Κιντ, είναι και τυπικά ο νέος βοηθός του Βόγκελ στους Λος Άντζελες Λέικερς, γεγονός που φέρεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου στην ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με κορυφαίους ρεπόρτερ του NBA, ο Αμερικανός τεχνικός έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς να παραμείνει ως βοηθός για μία διετία και στη συνέχεια να αναλάβει το ρόλο του πρώτου προπονητή, με την προϋπόθεση να καταφέρει να προσελκύσει στην ομάδα και τον -τότε ελεύθερο από τους Μιλγουόκι Μπακς- Έλληνα γκαρντ – φόργουορντ.

Οι δύο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις από την κοινή τους παρουσία στα «ελάφια», με τον Greek Freak να δίνει «μάχη» και για την παραμονή του στην ομάδα, μετά από τα πρώτα άσχημα αποτελέσματα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτό το «δρόμο» είχε ακολουθήσει και ένας άλλος θρύλος του αθλήματος, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος έγραψε ιστορία τόσο με τους Μπακς όσο και με τους Λέικερς.

🎙️@danbeyeronfox: "I actually think it's a long-term play for the Lakers to have Jason Kidd in the fold for a chance to try to sign Giannis Antetokounmpo if he ever becomes a free agent." w/@NickBahe https://t.co/m58zFZY4lY — FOX Sports Radio (@FoxSportsRadio) May 13, 2019

Stephen A. Smith is absolutely right, Jason Kidd will be Lakers head coach in two years so in July 2021 and Giannis Antetokounmpo will be an unrestricted free agent in summer 2021. If u know what kind of relationship J. Kidd and Giannis have then you know the L.A has a plan#nba — Idibid (@Idibid25) May 12, 2019

The #Lakers are aware of Jason Kidd's relationship with Giannis Antetokounmpo.https://t.co/ryq77CNZrJ — LakeShow (@LakeShowCP) May 19, 2019