«Βόμβα» στο Τορόντο με Λέοναρντ! Αποκάλυψε το τέλος η αδερφή του – video

Ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να σταματήσουν φέτος τον Καουί Λέοναρντ, ο οποίος με φανταστικές εμφανίσεις στα πλέι οφ, έχει φθάσει τους Ράπτορς στους τελικούς του NBA.

Στο Τορόντο λατρεύεται ήδη σαν θεός μόλις στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα, η οποία όμως είναι πιθανό να είναι και η τελευταία του. Κι αυτό γιατί η αδερφή του έριξε… λάδι στη φωτιά των σεναρίων που τον θέλουν έτοιμο να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, σε LIVE που έκανε στα social media, ακούγεται στο βάθος η ατάκα «ξέρουν πολύ καλά ότι του χρόνου δεν θα βρίσκεται εκεί», γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στο NBA.

Kawhi’s sister but listen closely to the background

“they know darn well he ain’t gonna be there next year” pic.twitter.com/5Xq4SSo6Zy

— Lakers Empire (@LakersEmpire) May 26, 2019