Το μεγαλύτερο ίσως μετεγγραφικό “μπαμ” του χειμώνα πραγματοποίησε η Ντόρτμουντ, πριν αρχίσει καν επίσημα η μετεγγραφική περίοδος, αφού οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Έρλινγ Χάαλαντ από την Σάλτσμπουργκ, “κλέβοντάς” τον μέσα από τα χέρια της Γιουβέντους και της Γιουνάιτεντ που φαίνονταν να παίζουν μόνες τους για την υπογραφή του.

Ο 20χρονος επιθετικό που έβγαλε… μάτια στο φετινό Champions League με την αυστριακή ομάδα, υπέγραψε συμβόλαιο 4,5 ετών με την Ντόρτμουντ και θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της γερμανική ομάδας από το νέο έτος.

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019