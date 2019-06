Το 2018 πάνω από 60 Αμερικανοί ονόμασαν το παιδί τους «Γιάννη», λόγω της λατρείας τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με την τάση να είναι απόλυτα ανοδική, όσο ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ «σαρώνει» στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το US Today, το «Giannis» του Αντετοκούνμπο και το «Baker» του Μέιφιλντ (παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου) είναι από τα πλέον… ανερχόμενα στις ΗΠΑ, εξαιτίας των δύο κορυφαίων αθλητών.

Κι όλα αυτά την περασμένη χρονιά, πριν κάνει τη νέα… εκτίναξή του ο «Greek Freak», που τον έχει φέρει «αγκαλιά» και με το πρώτο MVP της καριέρας του, μόλις στα 22 του χρόνια.

Expect to see a lot more Giannis' and Bakers in the world. And, in a few years, Zions. https://t.co/NVHpV2Hu3s pic.twitter.com/M7jCDVUWuv

