Για μια ακόμα φορά, η συγκεκριμένη εργαζόμενη του γηπέδου των Μπλέιζερς κατάφερε να στρέψει πάνω της τις κάμερες. Ο διαιτητής την… βρήκε και της έπεσε ο δίσκος! Έγινε χάλια το παρκέ – Το… παρελθόν με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Μια μικρή καθυστέρηση είχαμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, στην αναμέτρηση των Μπλέιζερς με τους Πέλικανς. Πρωταγωνιστές, ένας εκ των διαιτητών του αγώνα (Μίτσελ Έρβιν) και μια εργαζόμενη του γηπέδου.

Την ώρα που η συγκεκριμένη εργαζόμενη προσπαθούσε να εξυπηρετήσει κάποιους θεατές στις court seats, δίνοντας τους την παραγγελία που είχαν κάνει, ο διαιτητής βρήκε πάνω της, με αποτέλεσμα να της πέσει ό,τι είχε πάνω στο δίσκο, στο παρκέ.

Άμεσα, η συγκεκριμένη κυρία ζήτησε τη βοήθεια των συναδέλφων της για να καθαριστεί το παρκέ, ενώ εμφανίστηκε να ζητά συγγνώμη από τους διαιτητές (ήταν… ρίσκο να πάει δίπλα στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή που η μπάλα παιζόταν στο σημείο). Απ’ τη μεριά τους, οι διαιτητές –φυσικά- έδειξαν κατανόηση και θέλησαν να την καθησυχάσουν.

Αυτή πάντως δεν είναι η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη εργαζόμενη τραβάει τα … φώτα πάνω της. Σε αγώνα των Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε φανεί απρόσεκτος και είχε πέσει πάνω της, ρίχνοντας την στο παρκέ. Ο «Βασιλιάς» όχι μόνο την σήκωσε πάνω, αλλά της έδωσε και μια μεγάλη αγκαλιά!

LeBron knocked over the waitress and helped her right back up 🙃 pic.twitter.com/jYopzglhok