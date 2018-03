Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ απόθεωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα κατορθώματα του Έλληνα φόργουορντ κι είπε «μπράβο» στους Μπακς για την ευκαιρία που του έδωσαν να λάμψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Η φοβερή αθλητικότητα του Γιάννη κάνει το μπάσκετ extreme sport. Είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσεις χωρίς να σου κρεμάσει το σαγόνι. Μπράβο στους Μπακς που του έδωσαν την ευκαιρία να λάμψει», έγραψε σχετικά στο twitter ο Τζαμπάρ.

Giannis Antetokounmpo’s astounding athleticism is making basketball an extreme sport. Hard to watch @Giannis_An34 without your jaw hanging open… Go @Bucks for giving him the chance to shine! https://t.co/kvelWTHAmC

