Υποτροπή ο Λεμπρόν Τζέιμς! Σε… αναμμένα κάρβουνα οι Λέικερς

Ο Πάτρικ Μπέβερλι των Κλίπερς έπεσε άτσαλα με το γόνατο πάνω στον Λεμπρον Τζέιμς και πλέον στους Λέικερς έχει σημάνει “συναγερμός”!

Η… γονατιά ήταν η αιτία να υποτροπιάσει ο τραυματισμός του “Βασιλιά” στον προσαγωγό, με τους ανθρώπους της ομάδας να τον συμβουλεύουν να μείνει εκτός δράσης για λίγο καιρό, προκειμένου να μην υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα.

“Βασιλιάς” Λέοναρντ! Οι Κλίπερς τα… αφεντικά του Λος Άντζελες – video

“Ήμουν μία χαρά όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά δέχθηκα γονατιά στην βουβωνική χώρα όταν κέρδισα επιθετικό φάουλ από τον Μπέβερλι και από εκείνο το σημείο ένιωσα όπως πριν πέντε μέρες” δήλωσε ο ίδιος μετά τον αγώνα.

Την περασμένη σεζόν ο 35χρονος Λεμπρόν Τζέιμς είχε υποστεί βαριά θλάση στην αναμέτρηση με τους Γουόριορς, έμεινε για σημαντικό διάστημα στα “πιτς”, γεγονός που… κόστισε στους Λέικερς, που έκαναν τραγική πορεία στο ΝΒΑ.

There’s a possibility LeBron’s groin injury could cause him to miss some time, per @mcten

“There are people within the Lakers organization that are already encouraging LeBron to take this injury very serious” pic.twitter.com/vgFrCOJfmJ

— NBA Central (@TheNBACentral) December 26, 2019