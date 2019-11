Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Η “άλωση” του Κάουνας! Έδειξε… χαρακτήρα το “τριφύλλι” με Καλάθη

Τι κι αν προερχόταν από την εντός έδρας “σφαλιάρα” από την Άλμπα Βερολίνου και την απόλυση του Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε αποφασισμένος στο Κάουνας, νίκησε την Ζαλγκίρις με 86-85 και μπορεί και πάλι να κοιτάζει με.. θετικό μάτι (5-4 το ρεκόρ του) τη συνέχεια του στην Euroleague.

Ηγετική εμφάνιση από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ, σημειώνοντας με τα πέντε εύστοχα τρίποντα του ρεκόρ καριέρας στη Euroleague (το προηγούμενο ήταν 4 από τις 25/4/2018, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης).

Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι την πρώτη του νίκη στο Κάουνας μετά το 2015 (ήταν και η πρώτη του Βόβορα στη διοργάνωση) και υποχρέωσε την ομάδα του Γιασικεβίτσιους -παρά τη… βοήθεια που είχε από τη διαιτησία- να γνωρίσει την 6η της ήττα.

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα νευρικό -και με κακές επιθετικές επιλογές- ξεκίνημα. Η Ζαλγκίρις δεν ήταν πολύ καλύτερη, αλλά πήρε πόντους από τον ΛεΝτέι κι έφτιαξε μια μικρή διαφορά (6-0). Ο Τόμας “τράβηξε” τους φιλοξενούμενους και με 5 δικούς του πόντους “έσβησε” το προβάδισμα των Λιθουανών, αλλά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε… μεγάλα κέφια και με απανωτούς πόντους (έφτασε τους 11 στο πρώτο δεκάλεπτο) βοήθησε την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να ανοίξει την “ψαλίδα” και πάλι.

Οι “πράσινοι” επέστρεψαν πιο συγκεντρωμένοι από το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, τα δύο τρίποντα του Καλάθη τους βοήθησαν να πάρουν… κεφάλι στο σκορ για πρώτη φορά, ενώ το κάρφωμα του Παπαπέτρου διαμόρφωσε το 16-19 της πρώτης περιόδου.

Οι “πράσινοι” εμφάνισαν ένα πολύ δυνατό… πρόσωπο στην άμυνα στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και κατάφεραν να μεγαλώσουν τη διαφορά (16-21). Ο Παναθηναϊκός όμως μπλόκαρε στη συνέχεια στην επίθεση -με την έξοδο του Καλάθη- και οι διαιτητές έδωσαν απανωτές βολές στη Ζαλγκίρις, γεγονός που την κράτησε “μέσα” στο ματς. Το “τριφύλλι” έδειξε να σοβαρεύεται, ο Καλάθης πάτησε… το γκάζι και ανέβασε τη διαφορά στο +10 (28-38). Η ελληνική ομάδα αδράνησε στην άμυνα, επέτρεψε στους Λιθουανούς να μειώσουν στους 5 π., αλλά ο Καλάθης πέτυχε το τρίτο του τρίποντο στο ματς και διαμόρφωσε το 34-31 του ημιχρόνου.

Perfect clock management by @paobcgr ⏰ @jimmerfredette ➡️ @Nick_Calathes15

Ο Παναθηναϊκός στηρίχτηκε και πάλι στην άμυνα του, ενώ μπροστά άφησε τον Καλάθη να.. οργανώσει, να “ταΐσει” τους συμπαίκτες του και να φτάσει τα 5 εύστοχα τρίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16! Το τρίποντο του Λαντέι όμως και οι τρεις βολές του Ουλανόβας άφησαν τη Ζαλγκίρις στην… εντατική. Οι “πράσινοι” είδαν τον Παπαπέτρου να πετυχαίνει δυο σερί τρίποντα και τον Καλάθη να φτάνει τα τρία φάουλ! Οι δύο ομάδες έχασαν το καθαρό τους μυαλό στο φινάλε της περιόδου, με τον Λεκαβίτσιους όμως να παίρνει επιθετικές προσπάθειες και να διαμορφώνει το 53-64.

The moment @P_Jankunas13 dropped in his 3000th point!

Congratulations 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/StvvBZ9vKi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2019