Champions League: Ξεχωρίζει το Ίντερ – Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Άιντραχτ στο Καμπ Νου

Η 6η αγωνιστική του Champions League θα ξεκινήσει με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Η σπουδαιότερη αναμέτρηση της βραδιάς αναμένεται να είναι στο Μιλάνο ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λίβερπουλ σε μία κλασική μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Ίντερ είναι στην 4η θέση του Champions League και με νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ των αρκετών προβλημάτων θα θέσει γερές βάσεις για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase. Η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται ενάντια στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και καλείται να πάρει τη νίκη για να ανέβει βαθμολογικά, μιας και βρίσκεται μόλις στην 18η θέση της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες θα δώσουν μάχη για την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, σε μία αναμέτρηση κόντρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με πολύ κρύο στην περιοχή.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα δώσει δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στη Βαυαρία. Οι Πορτογάλοι είναι όγδοη και θέλουν θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουν την καλή τους πορεία στο θεσμό, ενάντια στην 3η με 12 βαθμούς Μπάγερν.

Η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη κοντράρεται με την Τότεναμ στο Λονδίνο και θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο Champions League σε μία δύσκολη έδρα.

Οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής ημέρας της 6ης αγωνιστικής

Καίράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 19:45

Ίντερ – Λίβερπουλ 22:00

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 22:00

Αταλάντα – Τσέλσι 22:00

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 22:00

Μονακό – Γαλατασαραϊ 22:00

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 22:00