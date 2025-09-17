Αθλητικά

Champions League live για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα, Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Ο Ντομινίκ Σζομποσλάι πανηγυρίζει για τη Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Ντομινίκ Σζομποσλάι πανηγυρίζει για τη Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ REUTERS/Phil Noble)

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Αταλάντα, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου έχει απέναντί της την Τσέλσι στην πρεμιέρα της σεζόν.

21:55 | 17.09.2025

Πρεμιέρα απόψε για την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά τα "φώτα" πέφτουν και στα ντέρμπι Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου Τσέλσι

21:55 | 17.09.2025

Θυμίζουμε όμως ότι η φάση αυτή έχει μία κοινή βαθμολογία κι έτσι όλα τα αποτελέσματα όλων των ομάδων μετρούν το ίδιο.

21:49 | 17.09.2025

Η Leauge Phase του Champions League μόλις ξεκίνησε όμως κι έτσι έχουμε ακόμη πολύ... δρόμο μπροστά μας.

21:49 | 17.09.2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Ισοπαλία για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα τους στο Champions League
Ο Ολυμπιακός πάλεψε, έκλεισε την Πάφο στα καρέ της, αλλά δεν βρήκε το γκολ της νίκης
21:48 | 17.09.2025

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο και η Μπόντο Γ΄κλιμτ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Σλάβια Πράγας.

21:47 | 17.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα, Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 

21:47 | 17.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo