Champions League live για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Αταλάντα, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου έχει απέναντί της την Τσέλσι στην πρεμιέρα της σεζόν.
21:55 | 17.09.2025
Πρεμιέρα απόψε για την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά τα "φώτα" πέφτουν και στα ντέρμπι Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου Τσέλσι
Θυμίζουμε όμως ότι η φάση αυτή έχει μία κοινή βαθμολογία κι έτσι όλα τα αποτελέσματα όλων των ομάδων μετρούν το ίδιο.
21:49 | 17.09.2025
Η Leauge Phase του Champions League μόλις ξεκίνησε όμως κι έτσι έχουμε ακόμη πολύ... δρόμο μπροστά μας.
21:48 | 17.09.2025
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο και η Μπόντο Γ΄κλιμτ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Σλάβια Πράγας.
21:47 | 17.09.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα, Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι
21:47 | 17.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
