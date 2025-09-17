Champions League live για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Αταλάντα, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου έχει απέναντί της την Τσέλσι στην πρεμιέρα της σεζόν.