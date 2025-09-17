Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Ισοπαλία για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα τους στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, στην επιστροφή του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχασαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, όντας ανώτερη ομάδα από την Πάφο. Πίεσε για το γρήγορο γκολ αλλά δεν το βρήκε, παρότι οι Κύπριοι αγωνίστηκαν από το 26′ και μετά με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μπρούνο.

Το παιχνίδι ήταν ένας επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού, ο οποίος έκλεισε την κυπριακή ομάδα στα καρέ της. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να σπάσουν τον ρυθμό, κάνοντας καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία, αφού πάλευαν να κρατήσουν την ισοπαλία, παίζοντας με 10 παίκτες.

Το κακό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι η Πάφος αμυνόταν μαζικά και πολύ καλά, μην επιτρέποντας στους πρωταθλητές Ελλάδας να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες για γκολ.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για τη νίκη, αλλά δεν βρήκαν ποτέ το “χρυσό” γκολ και ξεκίνησαν με ισοπαλία τις υποχρεώσεις του στο Champions League.