Champions League live με τον ημιτελικό Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ ο αυριανός (29.04.2026, 22:00, Newsit,gr) δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης
1ος αγώνας στα ημιτελικά του Champions League
“Παρκ ντε Πρενς”
3 - 2
Ημίχρονο
Η ημιτελική φάση του Champions League ξεκινάει απόψε (28.04.2026) με την Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου, μια “μάχη” που την είδαμε και στην 4η αγωνιστική της League Phase, με τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη (1-2). Η γαλλική ομάδα προέρχεται από την πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ. Απ’ τη μεριά τους, οι Γερμανοί απέκλεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης.

22:52 | 28.04.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:51 | 28.04.2026
45+5'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 3-2 με την εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ
22:49 | 28.04.2026

θα το εκτελέσει ο Ντεμπελέ

22:49 | 28.04.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΙ
22:49 | 28.04.2026

Θα δει ο διαιτητής τη φάση

22:48 | 28.04.2026

Στη σέντρα που έβγαλε ο Ντεμπελέ, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του Ντέιβις

22:47 | 28.04.2026

Πιθανή φάση για πέναλτι υπέρ της Παρί

22:46 | 28.04.2026
22:46 | 28.04.2026
1 λεπτό έξτρα χρονου
22:45 | 28.04.2026
22:45 | 28.04.2026
22:42 | 28.04.2026
42'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 2-2 με τον Ολίσε

... που πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και κεντρικά, βρήκε χώρο αφού άργησαν να πέσουν και να τον μαρκάρουν, έπιασε μια... σουτάρα από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-2

22:40 | 28.04.2026
22:38 | 28.04.2026
22:36 | 28.04.2026
37'

Κάθετη του Ντεμπελέ, ο Ντουέ έκανε το πλασέ από θέση δεξιά στην περιοχή της Μπάγερν, η μπλαλα πέρασε ελάχιστα άουτ

22:36 | 28.04.2026

καθοριστικό "στοπ" του Ουπαμπεκανό στο σουτ του Ντεμπελέ

22:34 | 28.04.2026
33'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 2-1 με κεφαλιά του Ζοάο Νέβες, μετά από εκτέλεση κόρνερ
22:33 | 28.04.2026
32'
τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερν

Ο Ολίσε χόρεψε όποιον βρήκε μπροστά του, πάνω στη γραμμή του άουτ, μπήκε από τα δεξιά στην αντίπαλη περιοιχή, έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, στο δοκάρι, με τον Σαβόνοφ να μπλοκάρει

22:30 | 28.04.2026
22:27 | 28.04.2026
22:25 | 28.04.2026
24'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 1-1 με τον Κβαρατσκέλια

Ο Γεωργιανός πήρε την μπάλα στα αριστερά, ταλαιπώρησε τον Στάνισιτς και πλάσαρε υπέροχα με το δεξί για την ισοφάριση

22:24 | 28.04.2026
23'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Παρί

Κάθετη πάσα στον Ντεμπελέ που έφυγε προς την αντίπαλη εστία, με τον Γάλλο επιθετικό να κάνει τραγικό πλασέ προ του Νόιερ

22:19 | 28.04.2026
20'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερν

Από κάθετη, ο Ολίσε βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλα δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρε της Παρί

22:17 | 28.04.2026
17'
ΓΚΟΛ για τον Χάρι Κέιν, 0-1 με εκτέλεση πέναλτι
22:17 | 28.04.2026

Για ανατροπή του Λουίς Ντίας

22:16 | 28.04.2026
16'
Πέναλτι υπέρ της Μπάγερν Μονάχου
22:14 | 28.04.2026
15'

Η άμυνα της Μπάγερν έδιωξε την μπαλιά του Κβαρατσχέλια

22:13 | 28.04.2026
12'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρκίνιος
22:13 | 28.04.2026
12'

Ο Πάβλοβιτς έκοψε υποδειγματικά τον Ντεμπελέ

22:07 | 28.04.2026

Καλός ρυθμός στο ματς από τις δυο ομάδες. Η Παρί προσπαθεί να παίξει πιο επιθετικά, αλλά η Μπάγερν πιέζει αποτελεσματικά και δεν έχει δεχθεί ακόμα ευκαιρία στα καρέ της

22:04 | 28.04.2026
6'

Ατομική προσπάθεια του Ολίσε και γύρισμα από δεξιά, ο Σαφόνοφ έπεσε και μπλόκαρε

22:04 | 28.04.2026

Το τεράστιο κορεό των φίλων της Παρί

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 28, 2026 Paris St Germain fans display a banner in the stands before the match REUTERS/Stephanie Lecocq
21:57 | 28.04.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:56 | 28.04.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:50 | 28.04.2026

Με 4-3-3 θα παραταχθούν οι Παριζιάνοι, με 4-2-3-1 οι Βαυαροί. Υπενθυμίζεται πως οι δεύτεροι δεν θα έχουν στον πάγκο τους τον Βενσάν Κομπανί, λόγω τιμωρίας

21:49 | 28.04.2026

Το ζευγάρι του τελικού του 2020 ανταμώνει ένα βήμα πριν τη Βουδαπέστη, εκεί όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ

21:49 | 28.04.2026
21:48 | 28.04.2026
21:48 | 28.04.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία νοκ άουτ παιχνίδια από γερμανικές ομάδες, προηγουμένως όμως είχε τέσσερις σερί προκρίσεις

21:46 | 28.04.2026

Η Μπάγερν έχει 14 νίκες στις τελευταίες 16 αναμετρήσεις της κόντρα σε γαλλικές ομάδες, με έξι διπλά στα επτά τελευταία παιχνίδια της μακριά από την «Allianz Arena»

21:46 | 28.04.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν έχουν από 38 γκολ στο φετινό Champions League, που είναι τα περισσότερα στη διοργάνωση. Ωστόσο, οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν παίξει δύο αγώνες περισσότερους, στα play off

21:46 | 28.04.2026

Οι Βαυαροί θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν αυτό που πέτυχαν του περασμένου Νοεμβρίου όταν είχαν επικρατήσει στο πλαίσιο της League Phase με 2-1 μέσα στη Γαλλία

21:46 | 28.04.2026

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, θέλει να πάρει τη νίκη για να ανακτήσει αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς στο Μόναχο την ερχόμενη εβδομάδα

21:45 | 28.04.2026

Διαιτητής: Σάντρο Σέρερ

Βοηθοί: Άνχελ Νεβάδο, Γουαδαλούπε Πόρας Αγιοσο

4ος: Χεσούς Χιλ Μανθάνο

VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ

21:45 | 28.04.2026

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Πάτσο, Χακίμι, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, Ντουέ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Στάνισιτς, Ντέιβις, Πάβλοβιτς, Λουίζ Ντίαζ, Ολίσε, Μουσιάλα, Κέιν

Οι αναπληρωματικοί του Λουίς Ενρίκε: Σεβαλιέ, Μαρίν, Μπεράλντο, Ζαμπάρνι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γκονσάλο Ράμος, Κανγκ Ιν Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Φερνάντεθ, Μπαρκολά, Εμπαγέ.

Οι αναπληρωματικοί του Κομπανί: Ουλράιχ, Ούρμπιγκ, Γκορέτσκα, Κιμ, Ίτο, Λάιμερ, Οφλί, Τζάκσον, Πάβιτς.

21:45 | 28.04.2026
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
21:44 | 28.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Παρι Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου, για τα ημιτελικά του Champions League

21:44 | 28.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
