Champions League: Με μυθικό Βαλβέρδε η Ρεάλ διέλυσε τη Σίτι, ο Κβαρατσκέλια ισοπέδωσε την Τσέλσι για λογαριασμό της Παρί

Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βαλβέρδε να ντύνεται Εμπαπέ και να κάνει χατ τρικ κέρδισε 3-0 τη Μάντστεστερ Σίτι και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Μεγάλη νίκη για την Παρί επί της Τσέλσι με 4-2 με πολλούς πρωταγωνιστές.

Ο Βαλβέρδε χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να διαμορφώσει το τελικό σκορ στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, για να της δώσει ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση, εκτός και αν αυτοκτονήσει στο Έτιχαντ.

Η Παρί σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στη Γαλλία κατάφερε να κερδίσει με διαφορά τριών γκολ την Τσέλσι και να αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους 8 του Champions League.

Το παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ καλά κραττεί στη διοργάνωση, αφού με νίκη με 3-0 επί της Σπόρτινγκ στη Νορβηγία έχει πάρει το πάνω χέρι στο ζευγάρι και είναι κοντά σε ακόμα μία μυθική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Ο Βαλβέρδε έκανε σόου στη Μαδρίτη και κατάφερε να δώσε προβάδισμα πρόκρισης στη Ρεάλ Μαδρίτης. Άνοιξε το σκορ στο 20′ με υπέροχη ενέργεια. Αφού, κατέβασε τρομερά την μπάλα, πέρασε τον Ντοναρούμα για να πλασάρει σε κενή εστία.

Επτά λεπτά αργότερα, με ωραίο διαγώνιο σουτ με το αριστερό έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αρπμελόα, ενώ στο 42′ με μαγική προσποίηση και ψύχραιμο πλασέ έδωσε αέρα τριών γκολ στη Ρεάλ, και συμπλήρωσε χατ τρικ μόλις σε ένα ημίχρονο.

Ο Βινίσιους είχε την ευκαιρία στο 58′ μετά από πέναλτι που κέρδισε να κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη νίκη της Ρεάλ, όμως ο Ντοναρούμα τον νίκησε και κράτησε το 3-0, που έμελλε να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ο Μπαρκολά άνοιξε το σκορ στο Παρίσι με πανέμορφο σουτ με το αριστερό που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Γιόργκενσεν. Ο Γκουστό με σουτ από πλάγια θέση ισοφάρισε για τους μπλε του Λονδίνου στο 28′, όμως η ομάδα του Ενρίκε πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Ντεμπελέ, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Πέδρο Νέτο στο 57′ έκλεψε την μπάλα και έσπασε όμορφα στον Έντσο Φερνάντες που «εκτέλεσε τον Σαβόνοφ για το 2-2. Η Τσέλσι γνώρισε ακόμα μία ήττα φέτος μετά από λάθος στην άμυνα, αφού ο Γιόργκενσεν έκανε λάθος πάσα και έδωσε την ευκαιρία στον Βιτίνα να σκοράρει με υπέροχη λόμπα.

Ο Κβαρατσκέλια στο 86′ έδωσε καθαρό προβάδισμα πρόκρισης στους Παριζιάνους με καταπληκτικό σουτ, ενώ στις καθυστερήσεις έκανε και το 5-2 για την Παρί για να «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0

Οι Νορβηγοί συνεχίζουν το φετινό θαύμα τους στο Champions League και πλέον βρίσκονται με το ένα πόδι στα προημιτελικά του θεσμού. Ο Βαγιαννίδης στο 30′ υπέπεσε σε πέναλτι μέσα στην περιοχή της Σπόρτινγκ και ο Φετ που ανέλαβε την εκτέλεση έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Μπλούμπεργκ με ψύχραιμο πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 2-0 για τη Μπόντο, ενώ ο Χογκ στο 71′ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του και μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους 8 του Champions League.

Στο πρώτο παιχνίδι της βραδιάς, η Άρσεναλ έσωσε την παρτίδα στο φινάλε (1-1) με πέναλτι του Χάβερτζ και πλέον έχει το πάνω χέρι στη ρεβάνς του Λονδίνου.