Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτζ με πέναλτι πλήγωσε την πρώην ομάδα του και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς

Η Άρσεναλ παρέμεινε αήττητη στο Champions League, αφού με εκτέλεση πέναλτι του Χάβερτζ στο 89′ έκανε το 1-1 και πλέον η πρόκριση κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν θα κριθεί στο Λονδίνο.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είχε το προβάδισμα από το 46′ μετά από κεφαλιά του Άντριχ στο δεύτερο δοκάρι και όλα έδειχναν ότι θα κρατήσει τη νίκη, όμως ο Μαντουέκε κέρδισε πέναλτι στο 88′ με τον Χάβερτζ να εκτελεί εύστοχα και να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό.

Το πέναλτι που κέρδισε ο Άγγλος εξτρέμ σίγουρα είναι αμφισβητήσιμο από την πλευρά των Γερμανών, αφού φαίνεται ο Μαντουέκε να βρίσκει τον Τίλμαν και όχι το αντίθετο.

Η ρέβανς είναι την επόμενη εβδομάδα (17/03/26, 22:00) και θα κρίνει ποιος από τους δύο θα προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος, Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ, Μάζα, Κοφάν.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα, Έζε, Μαρτινέλι, Γιόκερες.