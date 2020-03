Η UEFA έχει προαναγγείλει συνάντηση την Τρίτη 17 Απριλίου για να αποφασιστεί το μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει ήδη επίσημη ενημέρωση για την αναβολή δύο αναμετρήσεων την επόμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους ανακοίνωσαν ότι τα παιχνίδια τους κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Λυών, για τις ρεβάνς στους “16” του Champions League, δεν θα πραγματοποιηθούν στην προκαθορισμένη ημερομηνία, λόγω κορονοϊού.

Κορονοϊός: Σάλος με την UEFA! Θέλει να αποσυρθούν Ίντερ και Ρόμα από το Europa League

Αναμένεται έτσι πια η νέα ημερομηνία τους, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τις ίδιες τις ομάδες και την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, στην κοινή τους συνάντηση.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.