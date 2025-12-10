Αθλητικά

Champions League τελικά: Ήττα για Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» – Τρία γκολ η Άρσεναλ στο Βέλγιο

Η τελευταία αγωνιστική στο Champions League για το 2025
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Susana Vera

Ο πιο “λαμπερός” αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ήταν “μονομαχία” μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι, με τους πολίτες να νικάνε 2-1 μέσα στο “Μπερναμπέου”. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ έκανε το 6/6 στη διοργάνωση, επικρατώντας με 3-0 μέσα στην έδρα της Κλαμ Μπριζ. Η δράση στα ματς της Τετάρτης (10.12.2025) ξεκινάει με τα Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (2-3) και Καραμπάγκ – Άγιαξ (2-4).

23:56 | 10.12.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:55 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Μπενφίκα - Νάπολι 2-0
23:54 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Ρεάλ - Σίτι 1-2
23:53 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Ντορτμουντ - Μπόντο 2-2
23:53 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2
23:51 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Μπριζ - Άρσεναλ 0-3
23:50 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Αθλέτικ - Παρί 0-0
23:49 | 10.12.2025
ΤΕΛΙΚΟ Γιουβέντους - Πάφος 2-0
23:48 | 10.12.2025
23:48 | 10.12.2025
23:48 | 10.12.2025
23:47 | 10.12.2025
23:41 | 10.12.2025
88'
ΓΚΟΛ από την Λεβερκούζεν και 2-2
23:39 | 10.12.2025
82'
Δοκάρι για τη Λεβερκούζεν
23:34 | 10.12.2025
80'
Δοκάρι για την Άρσεναλ
23:34 | 10.12.2025
76'
ΓΚΟΛ από την Μπόντο, 2-2
23:29 | 10.12.2025
74'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ και ανατροπή, 1-2 μέσα στην έδρα της Λεβερκούζεν
23:24 | 10.12.2025
73'
ΓΚΟΛ για τη Γιουβέντους, 2-0
23:23 | 10.12.2025
67'
ΓΚΟΛ για την Γιούβέντους, 1-0
23:23 | 10.12.2025
63'
ΔΟΚΑΡΙ για τη Νιούκαστλ
23:16 | 10.12.2025
62'

Μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά σε πλασέ του Ντοκού

23:13 | 10.12.2025
56'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 0-3 με τρομερό πλασέ του Μαρτινέλι
23:11 | 10.12.2025
52'

Ρεάλ και Σίτι δημιουργούν ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ

23:10 | 10.12.2025
50'

Μεγάλη χαμένη ευκαιρια για τη Ρεάλ, άστοχος ο Μπέλιγχαμ σε τετ-α-τετ

23:09 | 10.12.2025
51'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, με εκτέλεση πέναλτι και 1-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν
23:09 | 10.12.2025
51'
ΓΚΟΛ για την Ντόρτμουντ, 2-1
23:08 | 10.12.2025
50'
Πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ
23:07 | 10.12.2025
50'
ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα, 2-0 τη Νάπολι
23:06 | 10.12.2025
47'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 0-2, σκόρερ και πάλι ο Μαντουέκε
23:05 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Ρεάλ - Σίτι (1-2)

23:05 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Μπριζ - Άρσεναλ (0-1)

23:04 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Ντόρτμουντ - Μπόντο (1-1)

23:04 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (1-0)

23:03 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Μπενφικα - Νάπολι (1-0)

23:02 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Μπιλμπάο - Παρί (0-0)

23:01 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Γιουβέντους - Πάφος (0-0)

23:01 | 10.12.2025

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη στα δευτερα ημίχρονα των αγώνων

22:57 | 10.12.2025
22:51 | 10.12.2025
22:51 | 10.12.2025
22:50 | 10.12.2025

Ημίχρονο σε όλα τα ματς

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Μπριζ - Άρσεναλ 0-1

Γιουβέντους - Πάφος 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Μπενφίκα - Νάπολι 1-0

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 1-0

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 1-1

22:50 | 10.12.2025
22:50 | 10.12.2025
22:50 | 10.12.2025
22:49 | 10.12.2025
22:49 | 10.12.2025
22:46 | 10.12.2025
22:44 | 10.12.2025
45+1'

Διπλή μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά

22:43 | 10.12.2025
43'
ΓΚΟΛ για την Σίτι, 1-2 με την εκτέλεση πέναλτι του Χάαλαντ
22:42 | 10.12.2025
42'
ΠΕΝΑΛΤΙ για την Σίτι
22:42 | 10.12.2025
42'
ΓΚΟΛ για την Μπόντο -Γκλιμπτ, 1-1
22:42 | 10.12.2025

Για μαρκάρισμα του Ρούντιγκερ στον Χάαλαντ

22:37 | 10.12.2025
40'

Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Σίτι

22:33 | 10.12.2025
35'
ΓΚΟΛ για την Σίτι, 1-1 με τον Ο'Ράιλι.

Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Γκβάρντιολ, ο Κουρτουά το έβγαλε, αλλά ο σκόρερ πλάσαρε από κοντά

22:31 | 10.12.2025
32'

Σερί καλές στιγμές της Πάφου στο Τορίνο

22:28 | 10.12.2025

Πρώτο γκολ του Ροντρίγκο μετά από 32 ματς - Έσπασε το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των "μερένγκες"

22:28 | 10.12.2025
28'
ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 1-0 με τον Ροντρίγκο
22:27 | 10.12.2025
28'

Ακυρώθηκε γκολ της Νάπολι για οφσάιντ, παραμένει το 1-0 υπέρ της Μπενφίκα

22:22 | 10.12.2025
25'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ. 0-1

Ατομική προσπάθεια και τρομερό σουτ του Μαντουέκε, εκτός μεγάλης περιοχής

22:20 | 10.12.2025
20'
ΔΟΚΑΡΙ για την Άρσεναλ
22:18 | 10.12.2025
20'
ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα, 1-0
22:16 | 10.12.2025
18
ΓΚΟλ για την Ντόρτμουντ, 1-0
22:14 | 10.12.2025
22:06 | 10.12.2025
13'
ΓΚΟΛ για την Λεβερκούζεν, 1-0 - Πιθανότατα θα χρεωθεί αυτογκόλ στον Μπρούνο
22:04 | 10.12.2025
3'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ για την ρεάλ από τον Βαλβέρδε, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενους και πέρασε κόρνερ - Λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι

22:03 | 10.12.2025

Το άλλαξε ο διαιτητής και έδωσε φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής - ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

22:00 | 10.12.2025
2'
Πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, για ανατροπή του Βινίσιους
21:59 | 10.12.2025

"Σέντρα" στα ματς

21:56 | 10.12.2025

Οι ενδεκάδες στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένσιο, Ρίντιγκερ, Βαλβέρδε, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Γκονζάλο.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Ντίας, Ο' Ράιλι, Νούνες, Γκονζάλες, Φόντεν, Σίλβα, Τσερκί, Ντοκού, Χάαλαντ.

21:39 | 10.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες σε όλα τα γήπεδα

21:39 | 10.12.2025

Ακολουθούν τα...

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

21:37 | 10.12.2025

Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4 ΤΕΛΙΚΟ

21:32 | 10.12.2025

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3 ΤΕΛΙΚΟ

21:31 | 10.12.2025
90'
ΓΚΟλ για την Κοπεγχάγη, 2-3 με τον Κορνέλιους, μετά από σουτ του Ελιουνούσι και κόντρα της μπάλας
21:24 | 10.12.2025
90'
ΓΚΟΛ για τον Άγιαξ, 2-4
21:21 | 10.12.2025
83'
ΓΚΟΛ για τον Άγιαξ, 2-3
21:21 | 10.12.2025
80'
ΓΚΟλ για τον Άγιαξ, 2-2 με σουτ του Όσκαρ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής
21:19 | 10.12.2025
78'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Άγιαξ για το 2-2

ο Κοτσάλσκι έβγαλε το κοντινό πλασέ του Κονατού

21:05 | 10.12.2025
21:05 | 10.12.2025
20:58 | 10.12.2025
20:50 | 10.12.2025
56'
ΓΚΟΛ για την Βιγιαρεάλ, 2-2
20:49 | 10.12.2025
49'
ΓΚΟΛ για την Κοπεγχάγη, 1-2 στην έδρα της Βιγιαρεάλ
20:49 | 10.12.2025
48'
ΓΚΟΛ για την Καραμπάγκ, 2-1 τον Άγιαξ
20:47 | 10.12.2025
47'
ΓΚΟΛ για την Βιγιαρεάλ, 1-1
20:46 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)

20:45 | 10.12.2025
20:31 | 10.12.2025

Οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο

20:31 | 10.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (0-1)

20:24 | 10.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)

20:24 | 10.12.2025
39'
ΓΚΟΛΑΡΑ του Άγιαξ και 1-1 με μακρινό σουτ του Ντόλμπεργκ
20:08 | 10.12.2025
36'
Μεγάλη επέμβαση του Κοτάρσκι σε κεφαλιά του Πεπέ
20:06 | 10.12.2025
21'
Τεράστια στιγμή για την Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρεάλ λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση. μετά από ατομική προσπάθεια του Πεπέ, ο παίκτης των ισπανών έκανε μέσα από τη μιρή περιοχή το γύρισμα, αλλά ο Σάντι πλάσαρε άουτ

20:02 | 10.12.2025
19:57 | 10.12.2025
19:47 | 10.12.2025
10'
ΓΚΟΛ για την Καραμπάγκ, 1-0 επί του Άγιαξ

Μετά από βαθιά μακρινή μπαλιά ο Ντουράν βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και πέρασε τη μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Γιάρος, για να βάλει μπροστά στο σκορ την Καραμπάγκ

19:45 | 10.12.2025
2'
ΓΚΟΛ για την Κοπεγχάγη, 0-1 με κοντινή προβολή του Ελιονούσι
19:41 | 10.12.2025

"Σέντρα" στις αναμετρήσεις

19:38 | 10.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνουν οι ομάδες στα δυο γήπεδα

19:38 | 10.12.2025

Η βαθμολογία του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

19:38 | 10.12.2025

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

19:37 | 10.12.2025

Τα σημερινά ματς (10.12.2025)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

19:37 | 10.12.2025

Στις 19:45 η Καραμπάγ υποδέχεται τον Άγιαξ και η Βιγιαρεάλ την Κοπεγχάγη

19:37 | 10.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ματς της Τετάρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League

19:37 | 10.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
