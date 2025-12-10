Champions League τελικά: Ήττα για Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» – Τρία γκολ η Άρσεναλ στο Βέλγιο

Ο πιο “λαμπερός” αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ήταν “μονομαχία” μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι, με τους πολίτες να νικάνε 2-1 μέσα στο “Μπερναμπέου”. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ έκανε το 6/6 στη διοργάνωση, επικρατώντας με 3-0 μέσα στην έδρα της Κλαμ Μπριζ. Η δράση στα ματς της Τετάρτης (10.12.2025) ξεκινάει με τα Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (2-3) και Καραμπάγκ – Άγιαξ (2-4).
Μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά σε πλασέ του Ντοκού
Ρεάλ και Σίτι δημιουργούν ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ
Μεγάλη χαμένη ευκαιρια για τη Ρεάλ, άστοχος ο Μπέλιγχαμ σε τετ-α-τετ
Δεύτερο ημίχρονο στο Ρεάλ - Σίτι (1-2)
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπριζ - Άρσεναλ (0-1)
Δεύτερο ημίχρονο στο Ντόρτμουντ - Μπόντο (1-1)
Δεύτερο ημίχρονο στο Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (1-0)
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπενφικα - Νάπολι (1-0)
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπιλμπάο - Παρί (0-0)
Δεύτερο ημίχρονο στο Γιουβέντους - Πάφος (0-0)
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη στα δευτερα ημίχρονα των αγώνων
Ημίχρονο σε όλα τα ματς
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Μπριζ - Άρσεναλ 0-1
Γιουβέντους - Πάφος 0-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Μπενφίκα - Νάπολι 1-0
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 1-0
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 1-1
Διπλή μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά
Για μαρκάρισμα του Ρούντιγκερ στον Χάαλαντ
Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Σίτι
Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Γκβάρντιολ, ο Κουρτουά το έβγαλε, αλλά ο σκόρερ πλάσαρε από κοντά
Σερί καλές στιγμές της Πάφου στο Τορίνο
Πρώτο γκολ του Ροντρίγκο μετά από 32 ματς - Έσπασε το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των "μερένγκες"
Ακυρώθηκε γκολ της Νάπολι για οφσάιντ, παραμένει το 1-0 υπέρ της Μπενφίκα
Ατομική προσπάθεια και τρομερό σουτ του Μαντουέκε, εκτός μεγάλης περιοχής
Απευθείας εκτέλεση φάουλ για την ρεάλ από τον Βαλβέρδε, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενους και πέρασε κόρνερ - Λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι
Το άλλαξε ο διαιτητής και έδωσε φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής - ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
"Σέντρα" στα ματς
Οι ενδεκάδες στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένσιο, Ρίντιγκερ, Βαλβέρδε, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Γκονζάλο.
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Ντίας, Ο' Ράιλι, Νούνες, Γκονζάλες, Φόντεν, Σίλβα, Τσερκί, Ντοκού, Χάαλαντ.
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες σε όλα τα γήπεδα
Ακολουθούν τα...
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)
Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)
Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)
Γιουβέντους – Πάφος (22:00)
Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4 ΤΕΛΙΚΟ
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3 ΤΕΛΙΚΟ
ο Κοτσάλσκι έβγαλε το κοντινό πλασέ του Κονατού
Δεύτερο ημίχρονο στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)
Οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (0-1)
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)
Η Βιγιαρεάλ λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση. μετά από ατομική προσπάθεια του Πεπέ, ο παίκτης των ισπανών έκανε μέσα από τη μιρή περιοχή το γύρισμα, αλλά ο Σάντι πλάσαρε άουτ
Μετά από βαθιά μακρινή μπαλιά ο Ντουράν βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και πέρασε τη μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Γιάρος, για να βάλει μπροστά στο σκορ την Καραμπάγκ
"Σέντρα" στις αναμετρήσεις
Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνουν οι ομάδες στα δυο γήπεδα
Η βαθμολογία του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης
1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15
2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15
3. Αταλάντα 6 (8-6) 13
4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
5. Ίντερ 6 (12-4) 12
6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12
8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12
9. Τότεναμ 6 (13-7) 11
10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
11. Τσέλσι 6 (13-8) 10
12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10
14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10
15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9
17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9
18. Μονακό 6 (7-8) 9
19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8
20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
22. Νάπολι 5 (6-9) 7
23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
24. Πάφος 5 (4-7) 6
25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6
26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5
27. Μπριζ 5 (8-13) 4
28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4
31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3
33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1
36. Άγιαξ 5 (1-16)
Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)
Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα – Τσέλσι 2-1
Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3
Τα σημερινά ματς (10.12.2025)
Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)
Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)
Στις 19:45 η Καραμπάγ υποδέχεται τον Άγιαξ και η Βιγιαρεάλ την Κοπεγχάγη
