Champions League τελικά: Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ πέρασαν στα ημιτελικά

Η "τιτανομαχία" στη Βαυαρία και η νέα μάχη στο Λονδίνο ολοκληρώνουν το "παζλ" για τα ημιτελικά
Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League και βγαίνουν τα ζευγάρια της τετράδας. Το Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει, ενώ το Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας δίνει και αυτό ένα «εισιτήριο» για τους «4» της διοργάνωσης.

23:57 | 15.04.2026
23:56 | 15.04.2026

ΛΗΞΗ στο Μπάγερν - Ρεάλ 4-3 και πρόκριση των Βαυαρών στα ημιτελικά του Champions League

23:52 | 15.04.2026
90+4'
ΓΚΟΛΑΡΑ ο Ολίσε και 4-3 για την Μπάγερν
23:52 | 15.04.2026

ΛΗΞΗ στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ 0-0 και πρόκριση των Λονδέζων στα ημιτελικά του Champions league

23:50 | 15.04.2026
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Σπόρτινγκ στο φινάλε
23:47 | 15.04.2026
89'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν με τον Ντίας, 3-3 και σκορ πρόκρισης για την Μπάγερν
23:45 | 15.04.2026
86'
Δεύτερη κίτρινη στον Καβαμινγκά και αποβολή - Με δέκα παίκτες η Ρεάλ

Μπήκε στο 61' και αποβλήθηκε στυο 86΄

23:41 | 15.04.2026
86'

ο Βαγιαννίδης μπήκε σαν αλλαγή στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ

23:38 | 15.04.2026
84'
ΔΟΚΑΡΙ για την Άρσεναλ με τον Τροσάρντ
23:36 | 15.04.2026
77'

Πάνω από την εστία η μπάλα, σε σουτ του Ολίσε

23:32 | 15.04.2026
75'
μεγάλη στιγμή για την Μπάγερν

Εκτέλεση φάουλ, ο Ουπαμπεκανό πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ

23:29 | 15.04.2026
71'

ο Εμπαπέ "χόρεψε' την αντίπαλη άμυνα, έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Βινίσιους έκανε "τσαφ" και δεν νπόρεσε να σκοράρει

23:27 | 15.04.2026
68'

Προσπάθεια του Ολίσε εκτός μεγάλης περιοχής της Ρεάλ και σουτ, ο Λούνιν έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι

23:25 | 15.04.2026
66'

Σέντρα του Εμπαπέ από τα αριστερά, σουτ του Βαλβέρδε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και θέση δεξιά, ο Νόιερ, μπλόκαρε

63'

ο Εμπαπέ έκλεψε, έκανε κάθετη στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά αλλά έκανε κακό σουτ

23:20 | 15.04.2026
62'

Ο Ντίας βρέθηκε μόνος μπροστά στον Λούνιν, από ασίστ του Μουσιάλα, αλλά καθυστέρησε να πλασάρει, με τον άρνολντ να μπαίνει στη φάση και να δίνει την μπάλα στον τερματοφύλακα της Ρεάλ

23:16 | 15.04.2026

Ο Μαντουέκε της Άρσεναλ πονάει μετά από μια σύγκρουση γόνατο με γόνατο με τον Πέδρο Γκονσάλβες και θα γίνει αλλαγή

23:14 | 15.04.2026
55'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Ρεάλ

Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Εμπαπέ έπιασε με τη μια το σουτ αλλά ο Νόιερ έκανε τεράστια επέμβαση

23:08 | 15.04.2026
56'
Φάση για την Άρσεναλ

με την μπάλα να μην απομακρύνεται και να βρίσκεται στον αέρα, ο Μαρτινέλι της Άρσεναλ έπιασε το σουτ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι και έστειλε την ΑΕΚ να περάσει πάνω από το οριχόντιο δοκάρι

23:06 | 15.04.2026
46'
Τεράστια στιγμή για την Μπάγερν

Ατομική προσπάθεια του Λουίς Ντίας και σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, η μπάλα βρήκε στον Μπέλιγχαμ, άλλαξε πορεια και πέρασε κόρνερ

23:05 | 15.04.2026

Δεύτερο ημίχρονο και στο Μπάγερν - Ρεάλ (2-3)

23:05 | 15.04.2026
48'

Έφυγε άου η μπάλα από σουτ του Σουάρες της Σπόρτινγκ

23:02 | 15.04.2026

Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές και στο Μπάγερν - Ρεάλ

23:00 | 15.04.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (0-0)

22:53 | 15.04.2026

¨Αρσεναλ και Σπόρτινγκ επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

22:49 | 15.04.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπάγερν - Ρεάλ (2-3)

22:46 | 15.04.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (0-0)

22:44 | 15.04.2026
42'
ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 2-3 με τον Εμπαπέ και 4-4 το συνολικό σκορ

Ο Μπέλιγχαμ έπαιξε κάθετα για τον Βινίσιους, εκείνος πλησίασε στην περιοχή και πέρασε από αριστερά για τον Γάλλο που πλάσαρε υποδειγματικά τον Νόιερ από κοντά

22:43 | 15.04.2026
43'
ΔΟΚΑΡΙ για την Σπόρτινγκ

Ο Αραούχο έκανε πολύ καλή σέντρα από τα αριστερά, βρήκε τον Κάταμο ο οποίος με μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

22:39 | 15.04.2026
41'
ΔΟΚΑΡΙ για την Ρεάλ με τον Βινίσιους

Ο Ντίαθ πέρασε πανέμορφη κάθετη στον Βινίσιους, εκείνος σούταρε από αριστερά και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι

22:35 | 15.04.2026
38'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 2-2 με ο Χάρι Κέιν, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Ρεάλ
22:31 | 15.04.2026

Στο 2-2 το συνολικό σκορ - Η Ρεάλ αυτή τη στιγμή στέλνει την πρόκριση στην παράταση

22:29 | 15.04.2026
29'
ΓΚΟΛ για την Ρεάλ, 1-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ

Ευθύνη έχει και σε αυτό το γκολ ο Νόιερ, που δεν εκτίμησε καλά την ευθύνη της μπάλας

22:25 | 15.04.2026
27'
Φάση για την Μπάγερν

Δύσκολη επέμβαση του Λούνιν, με το ένα χέρι, στο φαλτσαριστό σουτ του Κίμιχ

22:24 | 15.04.2026
20'

Ο Εμπαπέ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Μπάγερν και πλάσαρε, αλλά ο Λάιμερ πρόλαβε να γυρίσει και να βάλει σωτήρια κόντρα

22:19 | 15.04.2026
19'

Άστοχο το πλασέ του Γιόκερες, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σπόρτινγκ

22:17 | 15.04.2026
18'
Σημαντική στιγμή για την Σπόρτινγκ

Άστοχο το σουτ του Τρινκάο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, με το αριστερό του πόδι

22:17 | 15.04.2026
6'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 1-1

Μετά από κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν έκανε τραγική εκτίμηση και ο Πάβλοβιτς έγραψε το 1-1, με κεφαλιά σε κενό τέρμα

22:02 | 15.04.2026
ΓΚΟΛ Η ΡΕΑΛ ΣΤΑ 40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣ, 0-1

Τραγικό λάθος του Νόιερ, ο οποίος στην ουσία έδωσε ασίστ στον Γκιουλέρ, ο παίκτης της Ρεάλ έκανε υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή και άνοιξε το σκορ

22:02 | 15.04.2026

"Σέντρα" στο Μπάγερν - Ρεάλ

22:01 | 15.04.2026

Ενός λεπτού σιγή στο Μπάγερν - Ρεάλ για το θάνατο του θρύλου των "μερένγκες", Εμίλιο Σάνταμαρία

Ο Εμίλιο Σανταμαρία (ΔΕΞΙΑ) σε φωτογραφία με τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Credit line: BNA Photographic
Πέθανε ο Εμίλιο Σανταμαρία, θρυλικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης
12 Μαΐου του 1965 είχε “πατήσει” το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ιστορικό -φιλικό- ματς των “μερένγκες” στην Ελλάδα με την ΑΕΚ
21:57 | 15.04.2026

Έναρξη στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ

21:43 | 15.04.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα δυο γήπεδα

21:43 | 15.04.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν περιμένει το νικητή από τις “μάχες” της Μπάγερν με την Ρεάλ

21:42 | 15.04.2026

Θυμίζουμε ότι η η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:42 | 15.04.2026

Οι συνθέσεις του Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, ‘Εζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες

Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ

21:41 | 15.04.2026

Οι συνθέσεις του Μπάγερν - Ρεάλ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι, Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.

21:41 | 15.04.2026

Η Μπάγερν Μονάχου είχε επικρατήσει στο ματς της Μαδρίτης με 2-1 ενώ η Άρσεναλ είχε περάσει από τη Λισαβόνα με 1-0

21:41 | 15.04.2026

Πιο συγκεκριμένα, θα παιχτούν απόψε τα Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:41 | 15.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις δυο τελευταίες ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League

21:40 | 15.04.2026
