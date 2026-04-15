Champions League τελικά: Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ πέρασαν στα ημιτελικά

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League και βγαίνουν τα ζευγάρια της τετράδας. Το Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει, ενώ το Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας δίνει και αυτό ένα «εισιτήριο» για τους «4» της διοργάνωσης.
ΛΗΞΗ στο Μπάγερν - Ρεάλ 4-3 και πρόκριση των Βαυαρών στα ημιτελικά του Champions League
ΛΗΞΗ στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ 0-0 και πρόκριση των Λονδέζων στα ημιτελικά του Champions league
Μπήκε στο 61' και αποβλήθηκε στυο 86΄
ο Βαγιαννίδης μπήκε σαν αλλαγή στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ
Πάνω από την εστία η μπάλα, σε σουτ του Ολίσε
Εκτέλεση φάουλ, ο Ουπαμπεκανό πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ
ο Εμπαπέ "χόρεψε' την αντίπαλη άμυνα, έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Βινίσιους έκανε "τσαφ" και δεν νπόρεσε να σκοράρει
Προσπάθεια του Ολίσε εκτός μεγάλης περιοχής της Ρεάλ και σουτ, ο Λούνιν έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι
Σέντρα του Εμπαπέ από τα αριστερά, σουτ του Βαλβέρδε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και θέση δεξιά, ο Νόιερ, μπλόκαρε
ο Εμπαπέ έκλεψε, έκανε κάθετη στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά αλλά έκανε κακό σουτ
Ο Ντίας βρέθηκε μόνος μπροστά στον Λούνιν, από ασίστ του Μουσιάλα, αλλά καθυστέρησε να πλασάρει, με τον άρνολντ να μπαίνει στη φάση και να δίνει την μπάλα στον τερματοφύλακα της Ρεάλ
Ο Μαντουέκε της Άρσεναλ πονάει μετά από μια σύγκρουση γόνατο με γόνατο με τον Πέδρο Γκονσάλβες και θα γίνει αλλαγή
Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Εμπαπέ έπιασε με τη μια το σουτ αλλά ο Νόιερ έκανε τεράστια επέμβαση
με την μπάλα να μην απομακρύνεται και να βρίσκεται στον αέρα, ο Μαρτινέλι της Άρσεναλ έπιασε το σουτ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι και έστειλε την ΑΕΚ να περάσει πάνω από το οριχόντιο δοκάρι
Ατομική προσπάθεια του Λουίς Ντίας και σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, η μπάλα βρήκε στον Μπέλιγχαμ, άλλαξε πορεια και πέρασε κόρνερ
Δεύτερο ημίχρονο και στο Μπάγερν - Ρεάλ (2-3)
Έφυγε άου η μπάλα από σουτ του Σουάρες της Σπόρτινγκ
Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές και στο Μπάγερν - Ρεάλ
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (0-0)
¨Αρσεναλ και Σπόρτινγκ επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπάγερν - Ρεάλ (2-3)
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (0-0)
Ο Μπέλιγχαμ έπαιξε κάθετα για τον Βινίσιους, εκείνος πλησίασε στην περιοχή και πέρασε από αριστερά για τον Γάλλο που πλάσαρε υποδειγματικά τον Νόιερ από κοντά
Ο Αραούχο έκανε πολύ καλή σέντρα από τα αριστερά, βρήκε τον Κάταμο ο οποίος με μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι
Ο Ντίαθ πέρασε πανέμορφη κάθετη στον Βινίσιους, εκείνος σούταρε από αριστερά και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι
Στο 2-2 το συνολικό σκορ - Η Ρεάλ αυτή τη στιγμή στέλνει την πρόκριση στην παράταση
Ευθύνη έχει και σε αυτό το γκολ ο Νόιερ, που δεν εκτίμησε καλά την ευθύνη της μπάλας
Δύσκολη επέμβαση του Λούνιν, με το ένα χέρι, στο φαλτσαριστό σουτ του Κίμιχ
Ο Εμπαπέ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Μπάγερν και πλάσαρε, αλλά ο Λάιμερ πρόλαβε να γυρίσει και να βάλει σωτήρια κόντρα
Άστοχο το πλασέ του Γιόκερες, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σπόρτινγκ
Άστοχο το σουτ του Τρινκάο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, με το αριστερό του πόδι
Μετά από κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν έκανε τραγική εκτίμηση και ο Πάβλοβιτς έγραψε το 1-1, με κεφαλιά σε κενό τέρμα
Τραγικό λάθος του Νόιερ, ο οποίος στην ουσία έδωσε ασίστ στον Γκιουλέρ, ο παίκτης της Ρεάλ έκανε υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή και άνοιξε το σκορ
"Σέντρα" στο Μπάγερν - Ρεάλ
Έναρξη στο Άρσεναλ - Σπόρτινγκ
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα δυο γήπεδα
Η Παρί Σεν Ζερμέν περιμένει το νικητή από τις “μάχες” της Μπάγερν με την Ρεάλ
Θυμίζουμε ότι η η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Οι συνθέσεις του Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, ‘Εζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες
Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ
Οι συνθέσεις του Μπάγερν - Ρεάλ
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι, Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς.
Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.
Η Μπάγερν Μονάχου είχε επικρατήσει στο ματς της Μαδρίτης με 2-1 ενώ η Άρσεναλ είχε περάσει από τη Λισαβόνα με 1-0
