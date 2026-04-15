Πέθανε ο Εμίλιο Σανταμαρία, θρυλικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης

Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) σε ηλικία 97 ετών ο θρυλικός αρχηγός των “μερένγκες”, Εμίλιο Σανταμαρία.

Ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός και εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1957 από την Κλαμπ Νασιονάλ ντε Φούτμπολ (Ουρουγουάη). Φόρεσε τη φανέλα της “βασίλισσας” για εννέα σεζόν, μέχρι το 1966 και κέρδισε 4 ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 6 τίτλους La Liga και 1 Κύπελλο Ισπανίας σε 337 αγώνες.

Ο Σανταμαρία ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας που κέρδισε τα πρώτα Ευρωπαϊκά Κύπελλα στην ιστορία διαδοχικά και η οποία ξεκίνησε τον παγκόσμιο θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, στις 12 Μαΐου του 1965 είχε “πατήσει” το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ιστορικό -φιλικό- πρώτο ματς των “μερένγκες” στην Ελλάδα, κόντρα στην ΑΕΚ (3-3).

Ως προπονητής, ο Σανταμαρία ξεκίνησε την καριέρα του ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης.

Προπόνησε την ισπανική Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Και το 1982, ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία.

Από το 1971 και για 7 σεζόν, προπονούσε την Εσπανιόλ σε 252 αγώνες, καθιστώντας τον προπονητή με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου.