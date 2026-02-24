Champions League τελικά: Μπόντο Γκλιμτ και Νιουκάστλ πανηγύρισαν μεγάλες προκρίσεις στους 16 της διοργάνωσης

70'

Ο Τζόλης βρέθηκε στο έδαφος και ζήτησε πέναλτι με τη φάση να ελέγχεται, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει επαφή

Είχε και έναν καυγά με τον Πουμπίλ ο Έλληνας παίκτης που «έσβησε» γρήγορα