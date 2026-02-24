Αθλητικά

Champions League τελικά: Μπόντο Γκλιμτ και Νιουκάστλ πανηγύρισαν μεγάλες προκρίσεις στους 16 της διοργάνωσης

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος στο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Ο Τονάλι
Ο Τονάλι πανηγυρίζει το γκολ του με τη Νιουκάστλ/ REUTERS/Scott Heppell

Τα πρώτα εισιτήρια για τους 16 του Champions League κρίθηκαν με τις Ατλέτικο, Μπόντο Γκλίμτ, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Νιουκάστλ να είναι οι ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση

19:24 | 24.02.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ  4-1 (7-4 συνολικό σκορ)

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0 (2-0 συνολικό σκορ)

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (5-2 συνολικό σκορ)

Νιουκάστλ - Καραμπάγκ 3-2 (9-3 συνολικό σκορ)

00:02 | 25.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:53 | 24.02.2026
Οι παίκτες της Μπόντο Γκλιμτ
Champions League: Η Μπόντο Γκλιμτ «ξέρανε» ξανά την Ίντερ και πήρε ιστορική πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης
Η Νιουκάστλ πήρε και δεύτερη νίκη (3-2) κόντρα στην Καραμπάγκ σε ένα παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα
23:52 | 24.02.2026
Ολοκλοηρώθηκαν τα παιχνίδια και σε Γερμανία και Ιταλία

Η Μπάγερ πήρε την πρόκριση κόντρα στον Ολυμπιακό με το παιχνίδι να μην έχει κάποιο γκολ, Η Ίντερ έχασε για δεύτερη φορά από την Μπόντο Γκλιμτ πκαι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση

23:48 | 24.02.2026
Τέλος στην Αγγλία, 3-2 η Νιουκάστλ την Καραμπάγκ
23:46 | 24.02.2026
23:45 | 24.02.2026
23:45 | 24.02.2026
23:33 | 24.02.2026
76'
Η Ίντερ μείωσε σε 2-1 με τον Μπαστόνι
23:27 | 24.02.2026
72'
Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε και το 2-0 στο Μιλάνο

Ο Χάουγκε σέντραρε από δεξιά, ο Εβιέν έκανε ένα κοντρόλ και με δεξί σουτ έγραψε το 0-2

23:20 | 24.02.2026
69'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ίντερ

Δοκάρι για τους Ιταλούς 

23:13 | 24.02.2026
58'
Η Μπόντο Γκλιμτ σοκάρει την Ίντερ με τον Χάουγκε

Ο Ακάντζι έκανε απίθανο λάθος, ο Μπλόμπεργκ νικήθηκε από τον Ζόμερ, αλλά ο Χάουγκε πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 0-1

23:08 | 24.02.2026
57'
Η Καραμπάγκ μείωσε σε 3-2 με τον Τζαφαργκουλίγιεφ

Ο σκόρερ πήρε το ριμπάουντ από το χαμένο πέναλτι του Γιάνκοβιτς και μείωσε για τους Αζέρους

23:06 | 24.02.2026
52'
Η Νιυκάστλ με κεφαλιά του Μπότμαν κάνει το 3-1

Ο αμυντικός των Άγγλων νίκησε τον αντίπαλό του στον αέρα και πέτυχε τρίτο γκολ για την ομάδα του

23:05 | 24.02.2026
50'
Η Καραμπάγκ μείωσε σε 2-1 στο Νιουκάστλ

Ο Ντουράν βγήκε στην κόντρα και νίκησε άπαντες για ένα γκολ που δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο ζευγάρι

22:47 | 24.02.2026
Έχουν ξεκινήσει και τα τρία παιχνίδια
22:47 | 24.02.2026
Αν τα αποτελέσματα έμεναν ως έχουν Μπόντο Γκλιμτ, Νιουκάστλ και Λεβερκούζεν θα έπαιρναν τα εισιτήρια για τους 16
22:46 | 24.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και στο Μιλάνο
22:45 | 24.02.2026
Ένα λεπτό απομένει στο Μιλάνο
22:37 | 24.02.2026
Ημίχρονο σε Γερμανία και Αγγλία
22:28 | 24.02.2026
37'
Η Νιουκάστλ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 με τον Μέρφι
22:26 | 24.02.2026
28'
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της ίντερ παραμένουν στο μηδέν
22:26 | 24.02.2026
22:13 | 24.02.2026
22:12 | 24.02.2026
22:11 | 24.02.2026
11'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ίντερ, ο τερματοφύλακας των Νορβηγών απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Ντιμάρκο
22:05 | 24.02.2026
7'
2-0 η Νιουκάστλ με τον Ζοέλιντον

Με τη σέντρα, η Νιούκαστλ ανέκτησε την μπάλα, ο Μπαρνς σέντραρε από αριστερά και ο Ζοέλιντον με άψογο πλασέ στην κίνηση, έκανε το 2-0

22:00 | 24.02.2026
5'
Η Νιουκάστλ ανοίγει το σκορ με τον Τονάλι

Ο Τονάλι ήταν στο κατάλληλο σημείο και πήρε το ριμπάουντ για να κάνει το 1-0 για τις καρακάξες

21:56 | 24.02.2026
Σέντρα στα παιχνίδια
21:56 | 24.02.2026
Σε 5' θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια που θα ολοκληρώσουν τη βραδιά
21:39 | 24.02.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Άντριχ, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Βάθκεθ,Γριμάλδο, Παλάσιος, Γκαρσία, Χόφμαν, Μάζα, Σικ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι

21:38 | 24.02.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Μπίσεκ, Ακάντζι, Ντιμάρκο, Λουίς Ενρίκε, Ζιελίνσκι, Μπαρέλα, Φρατέζι, Εσπόζιτο, Τουράμ.

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Μπιέρκαν, Γκούντερσεν, Σιέβολντ, Μπεργκ, Εβιέν, Φετ, Χάουγκε, Μπλόμπεργκ, Χεγκ.

21:37 | 24.02.2026
Οι ενδεκάδες του Νιουκάστλ - Καραμπάγκ

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Μπερν, Μπότμαν, Α.Μέρφι, Τζ.Μέρφι, Οσούλα, Ζοέλιντον, Μπαρνς, Τονάλι, Βολτεμάντε.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Σίλβα, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Χουσεΐνοβ, Ζουμπίρ, Μοντιέλ, Μπολτ, Ντουράν.

 

21:36 | 24.02.2026
Ο Σόρλοθ
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ 4-1: Θριαμβευτική πρόκριση στους 16 του Champions League με χατ τρικ του Σόρλοθ
Ο Νορβηγός ήταν ο πρωταγωνιστής στην πρόκριση των ροχιμπλάνκος
21:35 | 24.02.2026
21:35 | 24.02.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Μαδρίτη, η Ατλέτικο πήρε την πρόκριση στους 16 του Champions League
21:32 | 24.02.2026
21:32 | 24.02.2026
90'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:20 | 24.02.2026
87'
Χατ τρικ από τον Σόρλοθ, 4-1 η Ατλέτικο

Ο Ρουγγέρι έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Σόρλοθ από κοντά έκανε το 4-1 στο παιχνίδι

21:13 | 24.02.2026
76'
Γκολ με τον Σόρλοθ για την Ατλέτικο

Οι ροχιμπλάνκος βγήκαν στην κόντρα με τον Νορβηγό και μετά από ωραία συνεργασία με Λούκμαν και Γκριεζμάν, ο Σόρλοθ βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή πετυχαίνοντας ένα εύκολο τέρμα για το 3-1

21:13 | 24.02.2026
72'
Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση του VAR
21:03 | 24.02.2026
70'
Ο Τζόλης βρέθηκε στο έδαφος και ζήτησε πέναλτι με τη φάση να ελέγχεται, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει επαφή

Είχε και έναν καυγά με τον Πουμπίλ ο Έλληνας παίκτης που «έσβησε» γρήγορα

21:02 | 24.02.2026
21:02 | 24.02.2026
20:52 | 24.02.2026
52'
Απείλησε από μακριά ο Τζόλης, μπλόκαρε ο Όμπλακ
20:47 | 24.02.2026
48'
Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Καρδόσο

Ο μέσος της Ατλέτικο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μινιολέ για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του

20:47 | 24.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη
20:31 | 24.02.2026
Ημίχρονο στη Μαδρίτη, 1-1 και παραμένει στην απόλυτη ισορροπία το ζευγάρι
20:28 | 24.02.2026
20:25 | 24.02.2026
43'
Ο Σόρλοθ προσπάθησε να σκοράρει ξανά από το ίδιο σημείο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ
20:24 | 24.02.2026
20:24 | 24.02.2026
38'
Τεράστια απόκρουση του Όμπλακ σε κεφαλιά του Φέτλεσεν

Ο Τζόλης έκανε πανέμορφη ενέργεια και σέντρα από αριστερά και ο Φέτλεσεν έπιασε την κεφαλιά ψαράκι, εξ επαφής, αλλά ο Όμπλακ έσωσε με απίθανη επέμβαση

20:16 | 24.02.2026
36'
Η Μπριζ ισοφάρισε με κεφαλιά του Ορντόνες

Ο Τζόλης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ορντόνες εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά πάσα του Μέχελε και σε κενή εστία έκανε το 1-1

20:11 | 24.02.2026
31'
Καλή στιγμή για την Ατλέτικο

Ο Άλβαρες απείλησε με κεφαλιά με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Μινιολέ

20:08 | 24.02.2026
23'
Ο Σόρλοθ ανοίγει το σκορ στην αντεπίθεση για την Ατλέτικο, 1-0 το σκορ

Ο Ομπλάκ με βολέ βρήκε τον Σόρλοθ και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Μινιολέ, που φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού θα μπορούσε να είχε απομακρύνει τον κίνδυνο

20:04 | 24.02.2026
23'
Η Μπριζ πιέζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και έχει δυσκολέψει πολύ την ανάπτυξη παιχνιδιού των Μαδριλένων
20:00 | 24.02.2026
18'
Μεγάλη ευκαιρία για τους Βέλγους με τον Φετλέσεν

Ο Τζόλης έκανε υπέροχη κίνηση και έδωσε στον Βανάκεν μέσα στην περιοχή, ο οποίος «έσπασε» την μπάλα στον Φελτέσεν, που σούταρε δυνατά με τον Χάνκο να απομακρύνει με το κεφάλι πριν η μπάλα καταλήξει στην εστία

19:59 | 24.02.2026
15'
Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά με το VAR να συμφωνεί με την απόφαση του Τουρπέν
19:59 | 24.02.2026
Ελέγχεται η φάση
19:53 | 24.02.2026
14'
Ζητούν πέναλτι οι Μαδριλένοι για μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Μπριζ στον Σιμεόνε
19:52 | 24.02.2026
8'
Οι Βέλγοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα τα πρώτα πέντε λεπτά, πλέον τα ηνία έχουν πάρει οι γηπεδούχοι
19:44 | 24.02.2026
Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς
19:41 | 24.02.2026
Ο Γάλλος Τουρπέν θα διευθύνει την αναμέτρηση
19:41 | 24.02.2026
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:37 | 24.02.2026
Οι ενδεκάδες του Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίγ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Καρδόσο, Κόκε, Μπαένα, Σιμεόνε, Σέρλοθ, Άλβαρες

ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σέις, Μέχελε, Ορντόνιεθ, Σαμπέ, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Φέτλεσεν, Φορμπς, Τζόλης, Τρεσόλντι

19:21 | 24.02.2026

Το βράδυ (22:00) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (0-2 υπέρ των Γερμανών το πρώτο ματς). Η Ίντερ θέλει να γυρίσει το παιχνίδι κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (3-1) και η Νουκάστλ παίζει με την Καραμπάγκ σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα (6-1 είχαν κερδίσει οι Άγγλοι)

19:21 | 24.02.2026

Το παιχνίδι στο Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 3-3 και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Τζόλης στο 89' είχε ισοφαρίσει στο Βέλγιο και ξεκινάει βασικός στη Μαδρίτη

19:20 | 24.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια των playoffs του Champions League με το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ να είναι το πρώτο της βραδιάς

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
60
45
43
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo