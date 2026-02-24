Champions League τελικά: Μπόντο Γκλιμτ και Νιουκάστλ πανηγύρισαν μεγάλες προκρίσεις στους 16 της διοργάνωσης

Τα πρώτα εισιτήρια για τους 16 του Champions League κρίθηκαν με τις Ατλέτικο, Μπόντο Γκλίμτ, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Νιουκάστλ να είναι οι ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 4-1 (7-4 συνολικό σκορ)
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0 (2-0 συνολικό σκορ)
Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (5-2 συνολικό σκορ)
Νιουκάστλ - Καραμπάγκ 3-2 (9-3 συνολικό σκορ)
Η Μπάγερ πήρε την πρόκριση κόντρα στον Ολυμπιακό με το παιχνίδι να μην έχει κάποιο γκολ, Η Ίντερ έχασε για δεύτερη φορά από την Μπόντο Γκλιμτ πκαι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση
Ο Χάουγκε σέντραρε από δεξιά, ο Εβιέν έκανε ένα κοντρόλ και με δεξί σουτ έγραψε το 0-2
Δοκάρι για τους Ιταλούς
Ο Ακάντζι έκανε απίθανο λάθος, ο Μπλόμπεργκ νικήθηκε από τον Ζόμερ, αλλά ο Χάουγκε πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 0-1
Ο σκόρερ πήρε το ριμπάουντ από το χαμένο πέναλτι του Γιάνκοβιτς και μείωσε για τους Αζέρους
Ο αμυντικός των Άγγλων νίκησε τον αντίπαλό του στον αέρα και πέτυχε τρίτο γκολ για την ομάδα του
Ο Ντουράν βγήκε στην κόντρα και νίκησε άπαντες για ένα γκολ που δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο ζευγάρι
Με τη σέντρα, η Νιούκαστλ ανέκτησε την μπάλα, ο Μπαρνς σέντραρε από αριστερά και ο Ζοέλιντον με άψογο πλασέ στην κίνηση, έκανε το 2-0
Ο Τονάλι ήταν στο κατάλληλο σημείο και πήρε το ριμπάουντ για να κάνει το 1-0 για τις καρακάξες
ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Άντριχ, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Βάθκεθ,Γριμάλδο, Παλάσιος, Γκαρσία, Χόφμαν, Μάζα, Σικ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Μπίσεκ, Ακάντζι, Ντιμάρκο, Λουίς Ενρίκε, Ζιελίνσκι, Μπαρέλα, Φρατέζι, Εσπόζιτο, Τουράμ.
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Μπιέρκαν, Γκούντερσεν, Σιέβολντ, Μπεργκ, Εβιέν, Φετ, Χάουγκε, Μπλόμπεργκ, Χεγκ.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Μπερν, Μπότμαν, Α.Μέρφι, Τζ.Μέρφι, Οσούλα, Ζοέλιντον, Μπαρνς, Τονάλι, Βολτεμάντε.
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Σίλβα, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Χουσεΐνοβ, Ζουμπίρ, Μοντιέλ, Μπολτ, Ντουράν.
Ο Ρουγγέρι έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Σόρλοθ από κοντά έκανε το 4-1 στο παιχνίδι
Οι ροχιμπλάνκος βγήκαν στην κόντρα με τον Νορβηγό και μετά από ωραία συνεργασία με Λούκμαν και Γκριεζμάν, ο Σόρλοθ βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή πετυχαίνοντας ένα εύκολο τέρμα για το 3-1
Είχε και έναν καυγά με τον Πουμπίλ ο Έλληνας παίκτης που «έσβησε» γρήγορα
Ο μέσος της Ατλέτικο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μινιολέ για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του
Ο Τζόλης έκανε πανέμορφη ενέργεια και σέντρα από αριστερά και ο Φέτλεσεν έπιασε την κεφαλιά ψαράκι, εξ επαφής, αλλά ο Όμπλακ έσωσε με απίθανη επέμβαση
Ο Τζόλης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ορντόνες εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά πάσα του Μέχελε και σε κενή εστία έκανε το 1-1
Ο Άλβαρες απείλησε με κεφαλιά με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Μινιολέ
Ο Ομπλάκ με βολέ βρήκε τον Σόρλοθ και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Μινιολέ, που φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού θα μπορούσε να είχε απομακρύνει τον κίνδυνο
Ο Τζόλης έκανε υπέροχη κίνηση και έδωσε στον Βανάκεν μέσα στην περιοχή, ο οποίος «έσπασε» την μπάλα στον Φελτέσεν, που σούταρε δυνατά με τον Χάνκο να απομακρύνει με το κεφάλι πριν η μπάλα καταλήξει στην εστία
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίγ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Καρδόσο, Κόκε, Μπαένα, Σιμεόνε, Σέρλοθ, Άλβαρες
ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σέις, Μέχελε, Ορντόνιεθ, Σαμπέ, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Φέτλεσεν, Φορμπς, Τζόλης, Τρεσόλντι
Το βράδυ (22:00) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (0-2 υπέρ των Γερμανών το πρώτο ματς). Η Ίντερ θέλει να γυρίσει το παιχνίδι κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (3-1) και η Νουκάστλ παίζει με την Καραμπάγκ σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα (6-1 είχαν κερδίσει οι Άγγλοι)
Το παιχνίδι στο Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 3-3 και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Τζόλης στο 89' είχε ισοφαρίσει στο Βέλγιο και ξεκινάει βασικός στη Μαδρίτη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια των playoffs του Champions League με το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ να είναι το πρώτο της βραδιάς