Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ 4-1: Θριαμβευτική πρόκριση στους 16 του Champions League με χατ τρικ του Σόρλοθ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με τη νίκη με 4-1 κόντρα στην Μπριζ του Τζόλη εξασφάλισε ένα εισιτήριο στους 16 του Champions League με τον Σόρλοθ να είναι ο πρωταγωνιστής με δύο γκολ.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν από τους κορυφαίους της Μπριζ στο παιχνίδι με την Ατλέτικο και θα μπορούσε να έχει και μία ασίστ, αν ο Φέτλεσεν είχε νικήσει τον Όμπλακ με κοντινή κεφαλιά.

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 23′ με τον Σόρλοθ, μετά από βολέ του Όμπλακ. Ο επιθετικός των γηπεδούχων κατέβασε την μπάλα και σούταρε δυνατά με τον Μινιολέ να χάνει μέσα από τα χέρια του την μπάλα και να φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο 1-0 των Μαδριλένων.

Η Μπριζ ισοφάρισε στο 36′ μετά από κόρνερ του Τζόλη και με κεφαλιά του Ορντόνες. Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Μέχελε με το κεφάλι που «ξεκλείδωσε» την άμυνα της ομάδας του Σιμεόνε.

Ο Όμπλακ στο 38′ πραγματοποίησε μία απίθανη επέμβαση σε κεφαλιά – ψαράκι του Φέτλεσεν και κράτησε το παιχνίδι ισόπαλο.

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Καρδόσο με ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής βρήκε και έβαλε την Ατλέτικο Μαδρίτης σε τροχιά πρόκρισης για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση.

Ο Σόρλοθ στο 76′ βγήκε στην κόντρα και μετά από ωραία συνεργασία με Λούκμαν και Γκριεζμάν βρέθηκε απέναντι από τον Μινιολέ μέσα στη μικρή περιοχή, πετυχαίνοντας ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του.

Ο Νορβηγός έκανε χατ τρικ στο 87′ με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή μετά από σέντρα του Ρουγγέρι. Τρομερή η απόδοση του Σόρλοθ στην πρόκριση της Ατλέτικο στους 16 του Champions League.

Οι ροχιμπλάνκος θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Τότεναμ ή Λίβερπουλ στην επόμενη φάση του Champions League.