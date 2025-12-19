Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και ο δρόμος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τη φάση των “16” του Conference League και θα χρειαστεί να περιμένει αρκετό καιρό για να μάθει αντίπαλο στην πρώτη νοκ άουτ φάση.

Με το φινάλε της League Phase τoυ Conference League, έγιναν γνωστές οι 8 πρώτες ομάδες που πέρασαν απευθείας στους “16”, με την ΑΕΚ να τερματίζει στην τρίτη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης

1) Λoζάνη/Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι/Σίγκμα Όλομουτς

2) Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ – Κουόπιο/Σκεντίγια

3) Τσέλιε/Αλκμάαρ – Νόα/Ντρίτα

4) Φιορεντίνα/Ριέκα – Γιαγκελόνια/Ομόνοια

Φάση των «16»

Νικητές 1 – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Νικητές 2 – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Νικητές 3 – AEK ή Σπάρτα Πράγας

Νικητές 4 – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.