Δάκρυσε ο Μο Σαλάχ στο αντίο του στη Λίβερπουλ

Ο Μο Σαλάχ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας μία ανεπανάληπτη καριέρα με τους “κόκκινους”, ως ο κορυφαίος ξένος όλων των εποχών για την ομάδα.

Μετά από σχεδόν μία 10ετία στο Άνφιλντ, ο Μο Σαλάχ αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ και γνώρισε την αποθέωση στην αλλαγή του στο ματς.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ βγήκε από το ματς στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης και κέρδισε ένα φοβερό standing ovation από όλο τον κόσμο στο Άνφιλντ, με τον ίδιο να δακρύζει κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μο Σαλάχ κατέκτησε ως ηγέτης της Λίβερπουλ, τόσο την Premier League, όσο και το Champions League.