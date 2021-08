Στην επιστροφή της στα “σαλόνια” της Αγγλίας -μετά το 1947- η Μπρέντφορντ έκανε την πρώτη της νίκη στην Premier League (2-0 την Άρσεναλ) και συγκίνησε τους οπαδούς της.

Η Μπρέντφορντ επέστρεψε με… κρότο στους «μεγάλους» της Αγγλίας, νικώντας την Άρσεναλ (2-0) στο παιχνίδι με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της εφετινής Premier League.

Θυμίζουμε ότι οι “μέλισσες” επέστρεψαν μετά από 74 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Η παρθενική τους εμφάνιση στην Premier League συνδυάστηκε με εντός έδρας “τρίποντο” επί των… ισχυρών “γειτόνων” και πανηγυρίστηκε από τους οπαδούς τους.

Στις εξέδρες επικράτησε πανζουρλισμός, ενώ στα ηχεία άρχισε να παίζει το «Hey Jude» των Beatles, με τους οπαδούς να το τραγουδούν με… πάθος. Κάποιοι όμως δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνηση τους, αφήνοντας τα δάκρυα χαράς να κυλήσουν σε αυτές τις μοναδικές στιγμές.

This Brentford fan was in tears after watching his team win their first top-flight game in 74 years 🥺🐝



(via @footballdaily)pic.twitter.com/RT1dU423Lm