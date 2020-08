Οι Μιλγουόκι Μπακς δυσκολεύονται στα play off του NBA, τα σενάρια τον Αντετοκούνμπο “φούντωσαν” ξανά κι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φέρονται να ετοιμάζουν ένα ιδιαίτερα δελεαστικό “πακέτο” για να κάνουν δικό τους τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ.

Με το συμβόλαιό του να τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να υπογράψει φέτος το νέο supermax ή να γίνει ανταλλαγή σε κάποια ομάδα, ώστε να μην τον χάσουν ως ελεύθερο οι Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λοιπόν ετοιμάζονται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μετά τη λοταρία για τα NBA Draft, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ένα δελεαστικό “πακέτο” στα “ελάφια” για να τον κάνουν δικό τους. Οι τρεις φορές πρωταθλητές του NBA την τελευταία πενταετία, ψάχνουν ένα τρίτο “πόλο” δίπλα σε Κάρι και Τόμπσον, θεωρώντας ιδανικό τον Αντετοκούνμπο.

Ως εκ τούτου, θα προσφέρουν τον Ντρέιμοντ Γκριν, τον Άντριου Γουίγκινς και το No2 του φετινού ντραφτ, που εξασφάλισαν χθες (βασικός υποψήφιος για τη θέση ο Λαμέλο Μπολ) συν κάποια ακόμη, για να προσθέσουν τον “Greek Freak” στο ρόστερ τους.

Number TWO!



The Warriors will have the second pick in the NBA Draft



2020 Lottery, presented by @Chase pic.twitter.com/XkHj5gsfLO