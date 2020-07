Το γαλλικό περιοδικό “France Football” ανακοίνωσε πως φέτος δεν θα απονεμηθεί το βραβείο της “Χρυσής Μπάλας”, που δίνεται κάθε χρόνο στον καλύτερο παίκτη του κόσμου για τη σεζόν, καθώς ο κορονοϊός επηρέασε την εξέλιξη των πρωταθλημάτων.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ανάγκασαν το “France Football” να ματαιώσει την απονομή του βραβείου της “Χρυσής Μπάλας” για πρώτη φορά ιστορικά από το 1956 όταν και ιδρύθηκε ο θεσμός.

Θυμίζουμε πως τελευταίος νικητής και ρέκορντμαν κατακτήσεων, με έξι, είναι ο Λιονέλ Μέσι, ενώ το “France Football” πρόκειται να ανακοινώσει στο τέλος του χρόνου την καλύτερη ενδεκάδα σε ψηφοφορία από τα 180 μέλη του σε όλο τον κόσμο.

“Για πρώτη φορά απ’ το 1956 η Χρυσή Μπάλα θα κάνει ένα διάλειμμα. Δεν θα υπάρξει απονομή το 2020, επειδή αποφασίστηκε, ύστερα από μεγάλη σκέψη, πως δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει. Πιστεύω πως στη συγκεκριμένα χρονιά δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να της συμπεριφερθούμε ως φυσιολογική”, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του αρχισυντάκτη του “France Football”, Πασκάλ Φερέ.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ