To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σνούκερ που διεξάγεται στο θέατρο Crusible του Σέφιλντ προσέλκυσε μία ομάδα διαδηλωτών κατά των σχεδίων της κυβέρνησης της Αγγλίας για τις εξορύξεις.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα διαδηλωτές “όρμησαν” στα τραπέζια του σνούκερ, με τον πρώτο να προλαβαίνει να πετάει πορτοκαλί σκόνη, αλλά την ασφάλεια να σταματάει την τελευταία στιγμή, τη δεύτερη.

Οι διαδηλωτές φορούσαν μπλουζάκια με το μήνυμα “Just Stop Oil”, κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση της Αγγλίας για τις πολιτικές της κατά του περιβάλλοντος.

Play has been suspended at the Crucible after a protester jumped on the table and covered it in orange powder.@WeAreWST | #WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/epqAOsDGD1