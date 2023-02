Προσωρινή διακοπή είχαμε στο Γκο Αχέντ Ιγκλς – Τβέντε για την 22η αγωνιστική στην Eredevisie, λόγω της.. τραγικής συμπεριφοράς των οπαδών των δυο ομάδων. “Έφυγαν” καρέκλες και πυροτεχνήματα.



Η Γκο Αχέντ Ιγκλς προηγήθηκαν από νωρίς της Τβέντε με σκορ 2-0 και οι οπαδοί τους έριξαν πυροτεχνήματα με κατεύθυνση προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων.

Οι φίλοι της Τβέντε αντέδρασαν, ξεκολλώντας καθίσματα και πετώντας τα μέσα στο γήπεδο. Αρκετά από αυτά, μάλιστα, έφτασαν κοντά στον τερματοφύλακα της Γκο Αχέντ Ιγκλς! Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

