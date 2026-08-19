Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Τόμας Γουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού σχολίασε τις εξελίξεις με την υπόθεση Γουόκαπ στον Ολυμπιακό
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center Athens (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε τις εξελίξεις με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό και με ανάρτηση στα social media έσπευσε να σχολιάσει τα γεγονότα.

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, που έκανε καταγγελία για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ανάγκασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάσει μία παλαιότερη δήλωσε του Τεξανού, που είχε πει για τους Πειραιώτες: «Είμαστε όλοι μία οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε τη συγκεκριμένη δήλωσε και σχολίασε: «Είπες την απαγορευμένη λέξη», αναφερόμενος στη λέξη οικογένεια που είχε χρησιμοποιήσει ο γκαρντ των ερυθρολεύκων.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Τόμας Γουόκαπ

Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό «τρέχουν» και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έσπευσε να ασκήσει τη δική του πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο, λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων για τη νέα σεζόν.

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