Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Τόμας Γουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε τις εξελίξεις με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό και με ανάρτηση στα social media έσπευσε να σχολιάσει τα γεγονότα.

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, που έκανε καταγγελία για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ανάγκασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάσει μία παλαιότερη δήλωσε του Τεξανού, που είχε πει για τους Πειραιώτες: «Είμαστε όλοι μία οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».

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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε τη συγκεκριμένη δήλωσε και σχολίασε: «Είπες την απαγορευμένη λέξη», αναφερόμενος στη λέξη οικογένεια που είχε χρησιμοποιήσει ο γκαρντ των ερυθρολεύκων.