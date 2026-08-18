Ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό: «Αναίτια κίνηση, δεσμεύεται έως το 2027» απαντά η ΚΑΕ

Οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ είναι στα χειρότερά τους με τον Τεξανό να θέλει να φύγει προχωρώντας μάλιστα σε καταγγελία του συμβολαίου του ζητώντας την αποδέσμευσή του, με τους ερυθρόλευκους να τον περιμένουν την Πέμπτη (20/08/26) για ιατρικές εξετάσεις.

Ο Τόμας Γουόκαπ θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό με την Dubai BC να καραδοκεί και αποφάσισε να το τραβήξει στα άκρα καταγγέλοντας το συμβόλαιο με τους Πειραιώτες για να μείνει ελεύθερος.

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Οι ερυθρόλευκοι δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να κάνει πίσω και τον περιμένει κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας την Πέμπτη (20/08/26), τονίζοντας ότι ο Τεξανός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει λοιπόν για το αν ο Τόμας Γουόκαπ θα εμφανιστεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ή αν θα αποφασίσει να συνεχίσει περαιτέρω το πολεμικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους Πειραιώτες να προειδοποιούν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους. Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο ο Γουόκαπ να μη δώσει το παρών στο πρώτο ραντεβού των ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν.

Το μέλλον του Τεξανού δύσκολα θα είναι στην ομάδα του Πειραιά, μιας και το γυαλί είναι πολύ δύσκολο να κολλήσει ξανά, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι Πειραιώτες θα δεχθούν να τον αποδεσμεύσουν χωρίς να ικανοποιηθούν τα θέλω τους.

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Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».