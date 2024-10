Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το podcast στην Euroleague και η ατάκα για Αγγελόπουλους

To SKWEEK, σε συνεργασία με την Euroleague, ξεκινάει μία σειρά από podcast, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι ο πρώτος καλεσμένος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κάνει ποδαρικό στη νέα σειρά Podcast, Best In Class», που κάνει το SKWEEK σε συνεργασία με την Euroleague.

Στη δημοσιότητα δόθηκε, μάλιστα, και το σχετικό trailer από το πρώτο επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί το απόγευμα της Τετάρτης (2/10, 17:00).

# with Dimitris Giannakopoulos



SKWEEK in collaboration with production company @theelevatehouse, is proud to announce the launch of its latest podcast series, Best In Class, presented by @TurkishAirlines.



We’re proud to receive… pic.twitter.com/Ps4RAU55hI