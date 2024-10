Δημήτρης Ιτούδης και Μάικ Μπατίστ συναντήθηκαν στο Τορόντο: Έφερε αναμνήσεις από τον Παναθηναϊκό

Θυμήθηκαν… εποχές Παναθηναϊκού! Ο πρώην προπονητής της Εθνικής μπάσκετ και της Φενέρμπαχτσε, Δημήτρης Ιτούδης, βρίσκεται στο Τορόντο και συναντήθηκε με τον Μάικ Μπατίστ.

Ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στο Τορόντο, προσκεκλημένος του head coach των Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς. Ο πρώην προπονητής της Εθνικής βρίσκεται εκεί από τις 13 Οκτωβρίου και μάλιστα είχε συνάντηση με… πράσινο παρελθόν. Ο άλλοτε συνεργάτης του Ζέλικο Ομρπάντοβιτς στον Παναθηναϊκό, εμφάνισε στα social media φωτογραφία του με τον Μάικ Μπατίστ.

“Είναι πάντα σπουδαίο να σε βλέπω. Ένας αληθινός φίλος και συμπαίκτης, που έφερε καταπληκτικές αναμνήσεις από τις μέρες μας στον Παναθηναϊκό. Εννέα χρόνια, τρεις Ευρωλίγκες και αμέτρητα πρωταθλήματα μαζί” ανέφερε ο Δημήτρης Ιτούδης στην ανάρτησή του.

It’s always great to see you, @coachmb1977! A true friend and teammate, bringing back amazing memories from our @Paobcgr days – 9 years, 3 @EuroLeague trophies, and countless championships together! pic.twitter.com/WOlkZAjKLB