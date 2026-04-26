Δράμα: Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο σκοπευτήριο Ολυμπιακών Αγωνισμάτων

Το νέο υπερσύγχρονο σκοπευτήριο της Δράμας θα ανοίξει τις “πύλες” του αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ».

Με ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συνεργασία της “χρυσής” Ολυμπιονίκης της Ελλάδας στη σκοποβολή, Άννας Κορακάκη, το νέο σκοπευτήριο Ολυμπιακών Αγωνισμάτων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στη Δράμα και θα φιλοξενήσει τους κορυφαίους αθλητές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει λοιπόν τα εξής: «Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ» είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει και επίσημα το άνοιγμα του νέου Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου στη Δράμα!!!

Από την Δευτέρα 27/04/2026 ανοίγουν οι πόρτες του ολοκαίνουριου και υπερσύγχρονου Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου Ολυμπιακών Αγωνισμάτων 10 μέτρων!

Ο Σύλλογος μας προσκαλεί ανοιχτά μικρούς και μεγάλους, νέους αλλά και παλιούς σκοπευτές και φίλους της Σκοποβολής να επισκεφθούν τον καινούριο μας χώρο και να έρθουν σε επαφή με το πανέμορφο και ευγενές Ολυμπιακό Αγώνισμα της Σκοποβολής»!