Δυνατό “χτύπημα” από Λέικερς! “Κλείνουν” τον Σρέντερ από την Οκλαχόμα (pic)

Μία σπουδαία μετεγγραφή φέρονται έτοιμοι να ολοκληρώσουν οι πρωταθλητές του NBA, Λος Άντζελες Λέικερς, αφού όλα δείχνουν ότι έχουν φθάσει σε συμφωνία με τον Ντένις Σρέντερ, των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Γερμανός γκαρντ, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους “άσους” του NBA κι αν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Λέικερς, θα προσθέσει έναν σημαντικό τρίτο πόλο στο σούπερ δίδυμο των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Η μετεγγραφή πάντως φαίνεται “κλεισμένη”, με τον πιο γνωστό κι έγκυρο ρεπόρτερ του NBA, Έιντριεν Βοϊναρόφσκι, να τονίζει ότι σύντομα θα πέσουν κι οι μετεγγραφές, με πολλές ομάδες που τον διεκδικούσαν να “στρέφονται” ήδη σε άλλες επιλογές.

Schroder-to-the-Lakers is well on course to be completed on Monday, sources tell ESPN. Rival teams in pursuit of the OKC guard have started moving onto new targets. The Lakers will land an impactful, versatile guard in pursuit of the franchise’s title defense. https://t.co/KOAcjyIked