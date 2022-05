Ο θρύλος της Ρέιντζερς και πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντι Γκόραμ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου και οι γιατροί του έχουν δώσει μόλις έξι μήνες ζωής.

Ο 58χρονος Σκωτσέζος αποτέλεσε διεθνή τερματοφύλακα με εκατοντάδες συμμετοχές στο αγγλικό και το σκωτσέζικο πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί κυρίως σε Όλνταμ και Χιμπέρινιαν, πέραν της παρουσίας του για μία 7ετία στους “Προτεστάντες”.

Η είδηση για την κατάσταση της υγεία του “πάγωσε” έτσι το Νησί, με τον ίδιο τον Γκόραμ να αναφέρει ότι τον τελευταίο καιρό δεν μπορεί ούτε να φάει, έχοντας χάσει πολλά κιλά. Παρότι όμως η κατάστασή του χειροτερεύει διαρκώς, ο ίδιος δήλωσε ότι θα το “παλέψει” μέχρι τέλους.

