Οι Λέικερς τα βρήκαν… σκούρα κόντρα στους Πέισερς, αλλά έφτασαν τελικά στη δύσκολη νίκη (105-100) – Οι Πέλικανς ξέσπασαν στους Καβαλίερς –μετά τη βαριά ήττα που γνώρισαν από τους Τίμπεργουλβς- και τους διέσυραν με 116-82. Το στατιστικό του Ζάιον Γουίλιαμσον που… θύμισε Τζόρνταν.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες στο πρώτο παιχνίδι τους μετά τη διακοπή για το All-Star Game, καθώς επιβλήθηκαν δύσκολα της Ιντιάνα στο Λος Άντζελες με 105-100.

Οι «λιμνάνθρωποι» βρέθηκαν να χάνουν 79-71 στη λήξη της τρίτης περιόδου, αλλά στο τέταρτο δωδεκάλεπτο ανέλαβε… δράση ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος πέτυχε τους 15 από τους 24 πόντους των γηπεδούχων σε αυτό το διάστημα.

Ο Κούζμα τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (και 13 ριμπάουντ), ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Λεμπρόν Τζέιμς με 18 πόντους (και 10 ασίστ).

Κορυφαίος των Πέισερς ήταν ο Μάλκολμ Μπρόγκντον που πέτυχε 18 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο και τελείωσε τον αγώνα με 29.

Οι Πέλικανς ξέσπασαν στους Καβαλίερς και με «όπλο» την άμυνά, πήραν τη νίκη μέσα στο Κλίβελαντ με το εντυπωσιακό 116-82.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 28 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τον Ζάιον Γουίλιαμσον να προσθέτει 23 πόντους. Για τους Καβαλίερς, ο Κόλιν Σέξτον είχε 19 πόντους και ο Κουίν Κουκ 13 πόντους.

Να αναφέρουμε ότι ο Γουίλιαμσον πέτυχε 20+ πόντους για 49ο αγώνα από τους 60 πρώτους της καριέρας του στο ΝΒΑ, ανεβαίνοντας την 2η θέση της σχετικής λίστας όπου πρώτος είναι ο “G.O.A.T”, Μάικλ Τζόρνταν, που έχει… μετρήσει 20+ πόντους σε 52 αγώνες.

Zion has now scored 20+ points in 49 of his first 60 career games.



That is the most by any player through their first 60 career games since Michael Jordan (52 of first 60).



(via @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/9nt5h3E36A