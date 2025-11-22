Έφυγε από τη ζωή στα 54 του ο πρώην NBAer Ρόντνεϊ Ρότζερς

Ο Ρόντνει Ρότζερς, με 12 χρόνια καριέρας στο NBA, έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 54 ετών μετά από χρόνια μάχη με έναν τραυματισμό στο νωτιαίο μυελό, μετά από ατύχημα με τη μηχανή.

Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί σε 7 ομάδες του NBA και αναγκάστηκε να σταματήσει την καριέρα του λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο νωτιαίο μυελό. Ο τραυματισμός προήλθε από ατύχημα με μηχανή σε χωμάτινο δρόμο, το οποίο τον άφησε παράλυτο τετραπληγικό και με μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

«Ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια τα οποία σχετίζονται με επιπλοκές από τον τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό που υπέστη το 2008» σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο από το Πανεπιστήμιο Wake Forest εκ μέρους της συζύγου του, Φέι Ρότζερς.

Ο Ρόντνεϊ Ρότζερς είχε επιλεγεί στο νούμερο 9 του «draft» το 1993 από τους Ντένβερ Νάγκετς και έκτοτε αγωνίστηκε επίσης σε Κλίπερς, Σανς, Σέλτικς, Νετς, Χόρνετς και Σίξερς.