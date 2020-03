Διακωμώδησαν το ποδόσφαιρο στη Ρουμανία, η Κλουζ και ο προπονητής της Νταν Πετρέσκου, με την απόφασή τους να κάνουν αλλαγή παίκτη μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα με την Γκαζ Μετάν.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, θέλησε με αυτό τον τρόπο να… ντριμπλάρει τον κανονισμό που θέλει όλες τις ομάδες να ξεκινούν τους αγώνες με δύο παίκτες κάτω των 21 ετών.

Ο Πετρέσκου δεν θέλησε να δώσει την παραμικρή ευκαιρία στον 18χρονο μέσο Αλίν Φίκα και τον αντικατέστησε αμέσως μετά τη σέντρα και πριν προλάβει να ακουμπήσει τη μπάλα, σε μία κίνηση ρεκόρ, που όμως δυσφημεί το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας σε όλο τον κόσμο.

Αμετανόητος ο ίδιος πάντως, δήλωσε μετά το ματς ότι «Ντρέπομαι που χρειάστηκε να εφαρμόσω αυτούς τους κανόνες, όμως αυτοί με υποχρέωσαν να το κάνω».

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi