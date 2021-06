Χωρίς την Άσλεϊ Μπάρτι θα συνεχιστεί το Roland Garros, καθώς η κορυφαία της παγκόσμιας κατάταξης αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Χωρίς την κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης θα συνεχιστεί το Roland Garros. Η Αυστραλή Άσλεϊ Μπάρτι αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού από την αναμέτρηση του 2ου γύρου με την Πολωνή Μάγκντα Λινέτε, κι ενώ είχε χάσει πολύ εύκολα το πρώτο σετ (6-1) και οι δύο παίκτριες ήταν ισόπαλες 2-2 στο δεύτερο.

Έτσι, η Μπάρτι δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα της το τρόπαιο στο παρισινό γκραν σλαμ (το είχε κατακτήσει το 2019), ενώ η 29χρονη Λινέτε παίρνει μία μάλλον απρόσμενη πρόκριση στις “32” -για πρώτη φορά στην καριέρα της- όπου θα αντιμετωπίσει την Ονς Τζαμπέρ από τη Τυνησία.

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL