Έγραψαν ιστορία τα αδέρφια Τσιτσιπά που προκρίθηκαν στους «8» του διπλού στο Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδελφός του Πέτρος πέτυχαν την πρώτη τους νίκη σε διπλό ως ντουέτο και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Μεγάλη επιτυχία για τα αδέλφια Τσιτσιπά που επικράτησαν με 2-0 σετ (6-3, 6-2) του δίδυμου Σάντερ Ζιλ/Ζόραν Βίγκεν και πήραν την πρώτη τους νίκη σε διπλό και ταυτόχρονα την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά στο Ρότερνταμ. Ο αντίπαλός τους θα προκύψει από το ζευγάρι Καμπάλ/Φαρά-Βασελίν/Κόντινεν. Με τη νίκη αυτή μάλιστα ο Στέφανος έβαλε τέλος και στο αρνητικό του σερί στο διπλό όπου μετρούσε 17 σερί ήττες.

Brothers in arms 🇬🇷☺️@steftsitsipas & @PeteTsitsipas score a big win over Gille & Vliegen 6-2 6-3 in Rotterdam!#abnamrowtt pic.twitter.com/l0pQ3jJhTw