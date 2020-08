Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έκανε το Σάββατο (22.08.2020) ο Κώστας Τσιμίκας.

Την πρώτη του -ανεπίσημη- εμφάνιση με την ομάδα της Λίβερπουλ έκανε ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας για το φιλικό με την Στουτγκάρδη, αλλά η… ιστορική -για τον ίδιο- στιγμή ήρθε στην επανάληψη.

Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ πήρε τη θέση του Άντριου Ρόμπερτσον με την έναρξη της επανάληψης. Η Λίβερπουλ ήταν με 2-0 μπροστά στο σκορ με τα γκολ των Φιρμίνο και Κεϊτά (3-0 το τελικό αποτέλεσμα, με το τέρμα του Μπρούστερ).

Θυμίζουμε ότι ότι σε μια εβδομάδα διεξάγεται το Community Shield στην Αγγλία, με την Λίβερπουλ να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ (Σάββατο 29/08, 17:00).

