Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του σχετικά με όσα συμβαίνουν στο ΝΒΑ κατηγορώντας τους παίκτες πως λειτουργούν σαν πολιτική οργάνωση γι’ αυτό και ο κόσμος τους έχει βαρεθεί.

Το πρώτο σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο ΝΒΑ, με τη διαμαρτυρία των παικτών για τα περιστατικά αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, ήταν άκρως απαξιωτικό και ειρωνικό, αν και ο πλανητάρχης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την συγκεκριμένη ερώτηση.

“Δεν ξέρω πολλά για τη διαμαρτυρία τους, ξέρω ότι τα νούμερα τηλεθέασής είναι πολύ άσχημα γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από το ΝΒΑ. Νομίζω πως λειτουργούν σαν πολιτική οργάνωση, αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει στον αθλητισμό της χώρας” ήταν η απάντηση του.

Asked for his thoughts on NBA players going on strike following yet another police shooting of a black man, Trump says, “I don’t know much about the NBA protest. I know their ratings have been very bad.” pic.twitter.com/p0OYa1dFrO