ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024: Ο Τιερί Νεβίλ ταχύτερος στο Shakedown με τη Hyundai

Ο Βέλγος, Τιερί Νεβίλ, της Hyundai προηγείται στην κατάταξη στο πρωτάθλημα οδηγών του WRC και ήταν ο πρωταγωνιστής στην ανεπίσημη ειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έκανε την ανεπίσημη εκκίνησή του το πρωί της Πέμπτης (05.09.2024) με το καθιερωμένο Shakedown των οδηγών. Ταχύτερος της διαδρομής μήκους 3,62 χιλιομέτρων ήταν ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport.

Έπειτα από τρία περάσματα, ο Βέλγος σημείωσε χρόνο 2:38,2 και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εθνικό μας αγώνα. Ο Νεβίλ θα πάρει εκκίνηση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ανεβασμένη ψυχολογία έχοντας υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Hyundai ( υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα από τη Νότια Κορέα).

Ο Βέλγος οδηγός, ο οποίος διεκδικεί φέτος τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο WRC, αφού είναι επικεφαλής στην κατάταξη των οδηγών, έχοντας προβάδισμα 27 βαθμών έναντι του οκτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, θα ενισχύσει τη Hyundai για 12η χρονιά στο WRC, ενώ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας.

Leaving them in our dust @OttTanak was fastest on the first pass of shakedown, and after three runs it’s @thierryneuville who’s at the top of the times.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/yWeMsRCKuo