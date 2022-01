Μόνο ποδόσφαιρο δεν είχαν διάθεση να παίξουν ορισμένοι παίκτες του Εκουαδόρ και της Βραζιλίας, με τα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα να διαδέχεται το ένα το άλλο στο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η κατάσταση ξέφυγε πολύ νωρίς στο Εκουαδόρ-Βραζιλία. Μέσα σε μισή ώρα, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε τρεις φορές την κόκκινη κάρτα.

Στο 15′ και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Βραζιλίας, ο τερματοφύλακας του Εκουαδόρ αποβλήθηκε μετά από ένα «εγκληματικό» μαρκάρισμα με τις τάπες στον Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης δέχθηκε “καρατιά” στο λαιμό κι ευτυχώς τη γλίτωσε μόνο με ένα σημάδι.

Στο 20′ οι Βραζιλιάνοι θέλησαν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Ο Έμερσον αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνη προβολή στην ευαίσθητη περιοχή του Εστράδα.

Η Βραζιλία φλέρταρε και με δεύτερη αποβολή στο 30′. Ο Άλισον έδιωξε άγαρμπα τη μπάλα έξω από την περιοχή και χτύπησε με το πόδι του το κεφάλι του Βαλένσια. Ο διαιτητής έδωσε αμέσως την τρίτη κόκκινη κάρτα, αλλά κατόπιν υπόδειξης του VAR η απόφαση άλλαξε σε απλή κίτρινη.

H εγκληματική “σκαριά” στον Κούνια:

Ecuador’s goalkeeper with a VERY dangerous challenge on Matheus Cunha.pic.twitter.com/6v3HLgrWQs