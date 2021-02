Έκπληξη στο Australian Open, πρόωρος αποκλεισμός για Σβάρτσμαν (video)

Απρόσμενη ήττα-αποκλεισμό από τον Ασλάν Καράτσεφ (No 114) με 6-3, 6-3, 6-3 γνώρισε ο 28χρονος Αργεντινός, Ντιέγκο Σβάρτσμαν (No 9), στον 3ο γύρο του Australian Open, σε έναν αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 54 λεπτά.

Ο 27χρονος Ρώσος έγινε μόλις ο πέμπτος τενίστας από τα προκριματικά που περνά στον τέταρτο γύρο ενός τουρνουά γκραν σλαμ.

Στους «16» πέρασε και ο Ντούσαν Λάγιοβιτς, επικρατώντας του Πέδρο Μαρτίνεζ με 6-7 (8), 7-5, 6-1, 6-4 και θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

It’s the biggest win of Aslan Karatsev’s career 👏



The 🇷🇺 qualifier takes out the No. 8 seed in Melbourne!