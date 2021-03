Εκπληκτική Σάκκαρη, πέρασε στους «8» στο Κατάρ

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει τον… περίπατο της στο WTA 500 Qatar Total Open, φτάνοντας στα προημιτελικά του τουρνουά.

Την εντυπωσιακή της πορεία στο WTA 500 Qatar Total Open, συνεχίσει η Μαρία Σάκκαρη, φτάνοντας με ευκολία στην προημιτελική φάση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε άνετη νίκη επί της 26χρονης Αμερικανίδας, Μάντισον Κις, (Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-2, 6-2, σε μία ώρα και οκτώ λεπτά. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Μαρίας απέναντι σε Top 20 παίκτρια για το 2021.

Το επόμενο εμπόδιο για τη Σάκκαρη θα είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς θα αντιμετωπίσει είτε τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο 8 στον κόσμο και Νο 3 στο ταμπλό), είτε την Ισπανίδα Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Νο 16).

Moving on swiftly in Doha ➡️@mariasakkari is into the last eight with a 6-2, 6-2 victory over Keys.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/EioZGpI5mU