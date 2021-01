Εξαγριωμένοι οπαδοί της Μαρσέιγ έβαλαν φωτιές στο προπονητικό (vid, pics)

Η Μαρσέιγ πάει από το κακό στο χειρότερο τον τελευταίο καιρό στο γαλλικό πρωτάθλημα και πλέον έχει αρχίσει να απομακρύνεται από τις θέσεις της Ευρώπης, γεγονός που φαίνεται ότι… ξεχείλισε το ποτήρι για τους οπαδούς της.

Περίπου 200 από αυτούς έκαναν πορεία προς το προπονητικό κέντρο της ομάδας και αφού δεν τους επετράπη η είσοδος σε αυτό, έβαλαν φωτιές από έξω ενώ άρχισαν να πετούν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους ανθρώπους των εγκαταστάσεων.

Κάποιοι κατάφεραν μάλιστα στη συνέχεια να σπάσουν και κάποιες πόρτες, ώστε να εισέλθουν τελικά με τη βία στο χώρο, δημιουργώντας μία “εκρηκτική” και σε όλη την ομάδα της Μαρσέιγ, ενόψει του αγώνα με τη Ρεν.

Photo taken by La Provence/@jc_leblois of the ongoing incident at the Marseille training ground. More undoubtedly follows. pic.twitter.com/80h6E9Duat