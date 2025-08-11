Έξαλλος με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη: Δεν έχω αισθανθεί ποτέ τέτοια απαξίωση

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης, πήρε το λόγο κατά την έναρξη της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, με κύριο αντικείμενο συζήτησης τη Νέα Τούμπα και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση αλλά και τον εκνευρισμό του!

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τόνισε ότι ο ΑΣ δεν κάνει τη συγκεκριμένη συνέντευξη για να διχάσει το “δικέφαλο του Βορρά”, αλλά για “να εξασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ όπως πρέπει και αρμόζει”.

Αφού αναφέρθηκε σε παλιά ατάκα του Κυριάκου Κυριάκου, πως ο Ερασιτέχνης θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για τη Νέα Τούμπα, τόνισε πως όλοι τότε κατάλαβαν πως η συγκεκριμένη προσπάθεια βρίσκεται σε “βαθιά κατάψυξη”, αναφέρθηκε στην περίπτωση του κ. Μυστακίδη, στη διαρροή του μνημονίου συνεργασίας με την ΠΑΕ, ενώ έβγαλε και ένα τεράστιο παράπονο προς την ΠΑΕ.

“Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά την διάρκεια της επίσκεψης της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες” ανέφερε, βγάζοντας μεγάλη ένταση και εκνευρισμό και δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να μιλάει, δίνοντας το λόγο στον σύμβουλο επικοινωνίας, Θανάση Κωνσταντινίδη.

Οι δηλώσεις του Άλκη Ησαϊάδη:

«Δεν ήρθαμε να δώσουμε μάχη χαρακωμάτων, αλλά να δώσουμε αλήθεια, φως και προοπτική. Να πούμε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι σύμμαχος ούτε αντίπαλος κανενός. Είναι η απαρχή, θεμέλιο και η ψυχή του ΠΑΟΚ. Έχουμε καθήκον και να προστατεύουμε, και να εμπνέουμε αλλά και να εγγυόμαστε. Όμως η μάνα του Συλλόγου δεν πρέπει να σιωπά, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά γιατί ξέρουμε τι διακυβεύεται. Το γήπεδο δεν είναι απλώς ένα ακόμα έργο, είναι το σπίτι μας. Είναι για τον κάθε ΠΑΟΚτσή η μνήμη, η προσευχή, ο πόθος και η ελπίδα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Ήρθαμε για να ενημερωθεί ο κόσμος αλλά και να ενωθεί. Πάντως όχι για να υποταχθούμε. Σήμερα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας, με καθαρή ψυχή και σεβασμό στον λαό του ΠΑΟΚ και πλήρη επίγνωση το τι έχουμε στη πλάτη μας. Σήμερα μιλάει ο Ερασιτέχνης και δεν θα πάψει να μιλά μέχρι να εξασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ όπως πρέπει και αρμόζει.

Θα ήταν σκόπιμο και καθήκον να θυμίσω το ιστορικό κάποιων κρίσιμων εξελίξεων για να είμαστε εδώ. Στις 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ΓΣ της ΠΑΕ και ο τότε αντιπρόεδρος, Κυριάκος Κυριάκος, προτρέπει τον ΑΣ να τρέξει την υπόθεση του γηπέδου. Όλοι κατάλαβαν ότι η Νέα Τούμπα βρίσκεται σε… βαθιά κατάψυξη. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν σαν ΑΣ ΠΑΟΚ εκδίδουμε ανακοίνωση, σεβόμενοι τον ρόλο και την επιθυμία και την προτροπή των χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων για νέο γήπεδο, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Τότε λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος, κ.Κατσαρής, συναντιέται με επιφανείς ΠΑΟΚτσήδες μεταξύ των οποίων ο κ.Πετμεζάς, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του Μυστακίδη. Ο κ.Μυστακίδης αποδέχεται να αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο κ.Κατσαρής ζητάει να υπογραφεί ένα μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, μέχρι να φτάσουμε στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Στις 30/6 με απόφαση του ΔΣ αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη και με πρωτοβουλία μου έγιναν δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Λίγες μέρες μετά δέχθηκα τηλέφωνο από τον κ.Φωτιάδη που ανέφερε ότι πρέπει να συναντηθούμε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Εκεί ήρθε η κ.Γκοντσάρεβα και μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας.

Στις 25/7 αποστάλθηκε mail από την ΠΑΕ, με την οποία εγκαλούμαστε για την διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά, το οποίο απαντήθηκε ανάλογα μετά από μία ώρα από τη νομική σύμβολου. Στο συμβούλιο τις 28/7 όπου στο ΔΣ που βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει σταθερά για την επί τόπου υπογραφή του μνημονίου. Φυσικά δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα, με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ να αποχωρεί. Στη συνέχεια το ΔΣ αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, με τον ΑΣ να δίνει το… χρίσμα στον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12/2025 για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.

