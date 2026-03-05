Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τη νέα ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα στην μπασκέτα και πήρε τεχνική ποινή

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα στο NBA, αυτή τη φορά από τους Ατλάντα Χοκς με 113-131 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε πετώντας την μπάλα στη βάση της μπασκέτας και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή από τους διαιτητές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε ένα ριμπάουντ και οι Μπακς δέχθηκαν καλάθι από τους Χοκς στα μέσα της τέταρτης περιόδου και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ξεσπώντας στην μπάλα. Οι διαιτητές τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή.

Η εμφάνιση του «Greek Freak» ήταν θετική με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όμως δεν έφτανε για να πάρουν οι Μπακς το παιχνίδι στο Μιλγουόκι. Η κατάσταση στην ομάδα όλο και χειροτερεύει, αφού πλέον μοιάζει με θαύμα η παρουσία στα play in.

Ο Κάιλ Κούζμα ήταν ο δεύτερος σκόρερ για τους Μπακς με 16 πόντους και ακολούθησε ο Ουσμάν Ντιένγκ με 14. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε λίγο και είχε ένα ριμπάουντ και ένα μπλοκ.

Για την Ατλάντα ξεχώρισε ο Αλεξάντερ – Γουόκερ με 23 πόντους και ο Οκόνγκου με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα «ελάφια» είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας στην ανατολική περιφέρεια με ρεκόρ 26-35, έξι νίκες μακριά από τους 10ους Χοκς.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

24 πόντοι

10/15 δίποντα

4/8 βολές

5 ριμπάουντ

4 ασίστ

1 κλέψιμο

2 λάθη

-24 στο +/- σε 26-13″