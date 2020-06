Το τένις επιστρέφει και επίσημα, καθώς ανακοινώθηκαν και τυπικά οι ημερομηνίες για τα πρώτα τουρνουά, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό US Open, γεγονός που έκανε όμως έξαλλο τον Νικ Κύργιο.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας σχολίασε την απόφαση για επανέναρξη της σεζόν, κάνοντας λόγο για εγωιστική απόφαση, καθώς είναι αναγκασμένος να ταξιδέψει από την Αυστραλία στις ΗΠΑ, εν μέσω κορονοϊού.

«Οι άνθρωποι που ζουν στις ΗΠΑ φυσικά και πιέζουν για την διεξαγωγή του Open. Εγωιστικό. Θα πάρω την ειδική στολή μου όταν θα ταξιδέψω από την Αυστραλία και μετά θα πρέπει να μπω σε καραντίνα σε δύο εβδομάδες, στην επιστροφή μου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κύργιος.

Smh – people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.