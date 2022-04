Οι Φοίνιξ Σανς τα έχουν βρει δύσκολα κόντρα στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς λόγω και του τραυματισμού του Μπούκερ, αλλά ο Μόντι Γουίλιαμς έχει πολλά παράπονα και από τη διαιτησία.

Ο προπονητής των “Ήλιων” ήταν έξαλλος την ώρα του αγώνα και εξέφρασε τα παράπονά του στη συνέντευξη Τύπου κατηγορώντας και το NBA για το γεγονός ότι επιβάλλει πρόστιμα κάθε φορά που κάποιος μιλάει για τη διαιτησία.

“Δεν γίνεται οι προπονητές να αισθάνονται ότι θα τους κόψουν το κεφάλι αν πουν την αλήθεια. Οι βολές ήταν 17-2 στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος οι Πέλικανς εκτέλεσαν 42 βολές. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και δεν είναι ότι εμείς δεν πάμε προς το καλάθι. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό”.

Για την εμφάνιση των δύο ομάδων: “Κοιτάξτε, έπαιξαν καλύτερα από εμάς και άξιζαν να νικήσουν. Αυτή όμως είναι μία μεγάλη διαφορά στις βολές και πρέπει να το δει κάποιος”.

“Coaches shouldn’t have to come up to the microphone and feel like they’re gonna get their heads cut off for speaking the truth.”



Monty Williams had a lot to say about tonight’s foul disparity. pic.twitter.com/agoLz0RTM5